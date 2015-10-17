نشست بررسی طرح تحول علوم سیاسی در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگ و سیاست سازمان جهاد دانشگاهی تهران با همکاری جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی بررسی طرح تحول علوم سیاسی در ایران را برگزار می کند.

در این نشست دکتر منوچهر محمدی، رئیس کارگروه تحول علوم سیاسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر احمد نقیب زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر محمدباقر خرمشاد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و دکتر سید صادق حقیقت، عضو هیات علمی دانشگاه مفید سخنرانی خواهند کرد.

شرکت در این نشست که روز یکشنبه ۲۶ مهر از ساعت ۱۴ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، برای همه علاقه مندان آزاد است.