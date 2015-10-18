فرخنده فاضل مدیر انتشارات آهنگ قلم در مشهد، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به تازگی کتاب «پژوهش‌های ادبی» را به چاپ رسانده‌ایم که اثری از تحقیقات و پژوهش‌های ادبی زنده یاد حسین امینی است. مرحوم امینی حدود ۲۰ سال پیش درگذشته و جمع آوری و تدوین تحقیقاتش کار آسانی نبوده است.

وی افزود: این کتاب به کوشش سید جواد رسولی به چاپ رسیده است و آقای رسولی دست نوشته‌های امینی را گردآوری و ویرایش کرده است. در واقع به نوعی می‌توان این کتاب را بازنویسی و تصحیح آثار زنده یاد امینی دانست. «پژوهش های ادبی»، ۸ کتاب در یک کتاب است و می‌توان در آن مطالبی درباره اشعار حافظ، بررسی اشعار سعدی و... را پیدا کرد. این کتاب به تازگی با ۹۳۲ صفحه، قطع وزیری و شمارگان هزار نسخه منتشر شده است.

این مدیر نشر در ادامه گفت: کتاب دیگری که به تازگی توسط آهنگ قلم به چاپ رسیده، «تاریخ ادبیات انگلستان» به عنوان یک منبع دانشگاهی است و بیشتر کاربردش برای دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی است. در این کتاب دوره‌های تاریخی ادبیات انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه نقد آثار این دوره های مختلف نیز در آن درج شده است. این کتاب به قلم مسلم ذوالفقاری نوشته شده است.

فاضل گفت: «تاریخ ادبیات انگلستان» نیز به تازگی با ۲۰۰ صفحه در قطع وزیری و شمارگان هزار نسخه توزیع شده است.