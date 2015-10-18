به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت امیر قلعه‌نویی از جواد نکونام امروز یکشنبه با حضور وکیل قلعه‌نویی و جواد نکونام برگزار شد و آرش برهانی بازیکن فعلی آبی‌پوشان نیز نکونام را همراهی می‌کرد.

برهانی در مورد دلیل حضورش در این دادگاه به خبرنگار مهر گفت: هدف من این بود که بتوانم این دو را با هم آشتی دهم اما آقای قلعه نویی در این جلسه حضور نداشتند. بنده به عنوان شاهد در این دادگاه حاضر نشدم و تنها برای آشتی دادن رفته بودم.

وی افزود: امیدوارم این مشکل بیش از این رسانه ای نشود و با وساطت بزرگان و گذشت طرفین ختم به خیر شود.