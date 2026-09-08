ششمین نشست تخصصی «سکان»؛ از مبانی بیمه تا شفافیت دستمزد در صنایع خلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست تخصصی سکان با محوریت مبانی بیمه و قانون کار در صنایع فرهنگی و خلاق با همکاری موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و موسسه کار و تأمین اجتماعی در باغ زیبا برگزار شد. هدف از برگزاری ششمین نشست تخصصی «سکان» آشنایی مخاطبان با قوانین پایهای بیمه و کار بود تا بتوانند در مواجهه با تعهدات قانونی خود به عنوان کارفرما، پیمانکار یا بیمهشده، با آگاهی بیشتری عمل کنند.
هادی قادری، مدرس این دوره، در ابتدای سخنان خود با اشاره به تاریخچه شکلگیری سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۴، به ناکارآمدی سیستمهای قدیمی این سازمان در دهههای اخیر اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی علیرغم تغییرات گسترده در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، همچنان با روشهای سنتی خود به فعالیت ادامه میدهد و این موضوع یکی از دلایل اصلی نارضایتی بیمهشدگان و کارفرمایان محسوب میشود.
او، در ادامه با تشریح ساختار ۳۰ درصدی حق بیمه، افزود: از این ۳۰ درصد، سهم بیمهشده ۷ درصد و سهم کارفرما ۲۳ درصد است و سازمان تأمین اجتماعی این منابع را در سه بخش اصلی هزینه میکند. ۹ درصد از این مبلغ صرف خدمات درمانی، ۱۸ درصد به تعهدات بلندمدت مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت و ۳ درصد نیز به تعهدات کوتاهمدت نظیر بیمه بیکاری، غرامت ایام بیماری، غرامت بارداری و هزینههای پروتز اختصاص مییابد.
قادری با تأکید بر تفاوت اساسی میان درمان مستقیم و غیرمستقیم در تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: در مراکز درمانی مستقیم که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی هستند، هزینههای درمانی به مراتب پایینتر از بخش خصوصی است و این تفاوت هزینه معمولاً از طریق بیمههای تکمیلی جبران میشود.
او، همچنین به اهمیت ویژه ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: بر اساس این ماده، پیمانکاران موظف به رعایت تعهدات بیمهای در قبال کارکنان خود هستند و کارفرمایان نیز باید نظارت کافی بر عملکرد پیمانکاران داشته باشند تا حق بیمه کارگران به موقع و به میزان واقعی پرداخت شود. در غیر این صورت، سازمان تأمین اجتماعی میتواند نسبت به جریمه کارفرما و پیمانکار اقدام کند.
مدرس این نشست در بخش دیگری از صحبتهای خود، از تحولات اخیر سازمان تأمین اجتماعی در جهت شفافسازی دستمزدها و سوابق بیمهای خبر داد و تصریح کرد: در دو سال اخیر، سازمان با جدیت بیشتری بر شفافیت دستمزد واقعی و تطابق عناوین شغلی با فعالیتهای انجامشده نظارت دارد تا بیمهشدگان در زمان بازنشستگی یا استفاده از غرامتهای قانونی، به حقوق کامل خود دست یابند. این اقدام با هدف جلوگیری از تخطی کارفرمایان در اعلام دستمزدهای غیرواقعی و محروم شدن بیمهشده از مزایای قانونی صورت میگیرد.
قادری، در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، ابراز امیدواری کرد که مطالب ارائهشده بتواند به ارتقای دانش حقوقی فعالان صنایع فرهنگی و خلاق کمک کند و زمینهساز تعامل سازندهتر میان این کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی شود. شایان ذکر است، سلسله نشستهای تخصصی سکان با هدف توانمندسازی کسبوکارهای خلاق و فرهنگی به همت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در حوزههای حقوقی، مالی و مدیریتی ادامه خواهد یافت و علاقهمندان میتوانند از طریق کانالهای رسمی این رویداد، از برنامههای آینده مطلع شوند.
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