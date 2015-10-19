ترزیق ۷.۵ هزار میلیاردی به طرحهای عمرانی در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به رونق اقتصاد در هفته جاری تزریق می شود و بر این اساس اجرای بسته رونق اقتصادی به طور رسمی آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش تولید تزریق خواهد شد که قرار است از سوی بانکهای عامل تخصیص یافت.

وی در خصوص نحوه تخصیص یارانه تولید برای بخش صنعت تصریح کرد: آنچه که مربوط به صنعت است، از سوی بانک صنعت و معدن تزریق خواهد شد و به منظور تشویق صادرات نیز بانک توسعه صادرات وارد عمل خواهد شد، ضمن اینکه بانکهای کشاورزی و مسکن نیز برای سایر بخشها اقدام خواهند کرد.

نوبخت با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است به طرحهای عمرانی تزریق شود را از بانک مرکزی استقراض نخواهیم کرد، گفت: هفته جاری موافقتنامه های لازم برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بانکهای عامل به امضا خواهد رسید و پرداختها آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران در شش ماه پرداخت خواهد شد.