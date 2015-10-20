رژیم صهیونیستی یک رهبر جنبش حماس را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز «شیخ حسن یوسف» یکی از رهبران جنبش حماس و نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند.

حسن یوسف ۶۰ ساله در منزل خود در بیتونیا در غرب رام الله بازداشت شد. وی در ماه ژوئن پس از یک دوره بازداشت اداری توسط رژیم صهیونیستی آزاد شده بود.

رژیم صهیونیستی اعلام کرده است این رهبر جنبش حماس، شهروندان فلسطینی را به انجام عملیات ضد صهیونیستی تشویق می کرده است.

موج بازداشت شهروندان فلسطینی و حتی نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین و رهبران مقاومت از آغاز انتفاضه جدید فلسطین شدت بیشتری یافته است.

مناطق مختلف فلسطین از جمله کرانه باختری، نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ از ابتدای ماه جاری میلادی (اکتبر) شاهد انتفاضه شهروندان فلسطینی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی است.