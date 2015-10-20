  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۹:۲۷

رژیم صهیونیستی یک رهبر جنبش حماس را بازداشت کرد

رژیم صهیونیستی یک رهبر جنبش حماس را بازداشت کرد

رسانه های فلسطین از بازداشت یکی از رهبران جنبش حماس توسط رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز «شیخ حسن یوسف» یکی از رهبران جنبش حماس و نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کردند.

حسن یوسف ۶۰ ساله در منزل خود در بیتونیا در غرب رام الله بازداشت شد. وی در ماه ژوئن پس از یک دوره بازداشت اداری توسط رژیم صهیونیستی آزاد شده بود.

رژیم صهیونیستی اعلام کرده است این رهبر جنبش حماس، شهروندان فلسطینی را به انجام عملیات ضد صهیونیستی تشویق می کرده است.

موج بازداشت شهروندان فلسطینی و حتی نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین و رهبران مقاومت از آغاز انتفاضه جدید فلسطین شدت بیشتری یافته است.

مناطق مختلف فلسطین از جمله کرانه باختری، نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ از ابتدای ماه جاری میلادی (اکتبر) شاهد انتفاضه شهروندان فلسطینی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 2945240
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها