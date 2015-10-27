خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: امروز گردشگری به یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا در دنیا و کشورمان تبدیل‌شده ولی متأسفانه دراین‌بین استان‌های محرومی مثل ایلام به دلیل نبود امکانات و محرومیت‌های اقتصادی از درآمد این صنعت بی‌بهره هستند.

سد سیمره و دریاچه این سد واقع در شهرستان بدره که هم‌اکنون آبگیری شده موقعیت بسیار عالی برای گردشگران در دل کوه‌های استان ایلام فراهم کرده ولی متأسفانه به‌خوبی از این ظرفیت برای توسعه گردشگری استفاده نمی‌شود.

وجود دریاچه در کنار زیبایی‌های طبیعی، پرندگان مهاجر، آثار تاریخی و... باعث شده سد سیمره یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری استان باشد که به دلیل نبود امکانات در کنار معرفی نشدن مناسب، هم‌اکنون میزبان گردشگران چندانی نیست.

طرح جامع گردشگری سیمره اجرایی نشد

طی سال‌های اخیر یک طرح بزرگ گردشگری قرار بود در سد سیمره اجرایی شود که علاوه بر تحول در بخش گردشگری استان، بخش مهمی از درآمد آن نصیب مردم شود که البته این طرح هنوز در حد حرف و کاغذ مانده و اجرایی نشده است.

این طرح قرار بود توسط بخش خصوصی در چند بخش اجرایی شود که اجرای آن می‌توانست در توسعه گردشگری استان و افزایش بازدید گردشگران از سد سیمره مؤثر باشد ولی برای اجرای این طرح گویا هنوز بخش خصوصی پای‌کار نیامده است.

عبدالمالک شنبه زاده مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ سد سیمره اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مناطق گردشگری استان ایلام رودخانه و سد سیمره است.

وی بیان داشت: قرار بود طرح جامع گردشگری سد سیمره توسط بخش خصوصی اجرایی شود که فعلاً این مهم محقق نشده ولی به‌طور قطع میراث فرهنگی از هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان حمایت می‌کند.

شنبه زاده عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در منطقه سیمره برای ایجاد امکانات و ورود گردشگران از توجیه اقتصادی برخوردار است که نیازمند حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات میراث فرهنگی جوابگوی حل مشکلات و زیرساخت‌های بخش گردشگری نیست، گفت: در این زمینه باید مسئولان استانی در اختصاص اعتبارات توجه ویژه‌ای به گردشگری استان داشته باشند.

وی گفت: ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطق نمونه گردشگری استان ایلام و مناطقی مثل سیمره نیازمند همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مختلف است. قطعاً ایجاد زیرساخت‌های لازم گردشگری در مناطق نمونه گردشگری استان ایلام و مناطقی مثل سیمره نیازمند همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مختلف است

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام بابیان اینکه میران فرهنگی استان ایلام طرح‌های مختلفی در بحث زیرساخت‌های گردشگری استان در دست احداث دارد، گفت: راه دسترسی ازجمله مهم‌ترین نیازهای مناطق گردشگری استان است.

وی گفت: دریاچه سد سیمره فرصتی بی‌نظیر برای توسعه گردشگری استان است و میراث فرهنگی ایجاد امکانات و توسعه فعالیت‌های گردشگری این منطقه را در اولویت قرار داده است.

گردشگری سد سیمره از نبود سرمایه‌گذار رنج می‌برد

رضا محمدی از کارشناسان گردشگری استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل اصلی گردشگری سد سیمره در واقع مشکل اصلی کل گردشگری استان یعنی همان نبود سرمایه‌گذار و کمبود امکانات است.

وی بیان داشت: هنوز بسیاری از جاذبه‌های بکر و طبیعی پشت سد سیمره برای گردشگران معرفی نشده و اجرای طرح جامع گردشگری مستلزم یک مطالعه همه‌جانبه است.

وی عنوان کرد: ایجاد راه دسترسی، احداث آلاچیق‌های متنوع، کمپ‌های گردشگری و... در کنار سد سیمره باعث توسعه گردشگری این منطقه و استان می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه مهم‌ترین ویژگی منطقه وجود رودخانه پر آب سیمره است، گفت: می‌توان از طریق رودخانه سیمره ورزش‌های جت اسکی و قایق‌سواری را در محل سد سیمره راه‌اندازی کرد.

وی افزود: دارا بودن آب‌وهوای مناسب در منطقه سیمره لزوم برنامه‌ریزی برای رونق گردشگری آبی را در استان الزامی کرده و اگرچه گردشگران در ایام زمستان نمی‌توانند در دریا شنا کنند اما سایر فعالیت‌های تفریحی دریایی نظیر جت اسکی، قایق‌سواری و ... به دلیل آرام بودن رودخانه قابل انجام است.

ظرفیت‌های سد سیمره برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری مناسب است

فتح‌الله سلیمانی مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر نیز اظهار داشت: سد سیمره یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای توسعه آبزی‌پروری در استان است و هم‌اکنون امور شیلات استان برنامه‌های مختلفی برای محقق کردن برنامه‌های این بخش دارد.

وی بیان داشت: اولین اقدام نیز رهاسازی ۱۰۰ هزار بچه ماهی در سد سیمره به‌منظور تقویت آبزی‌پروری، توسعه فعالیت‌های ماهیگیری و... بوده است.

سلیمانی با اشاره به اینکه توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری خود گامی مؤثر در راستای جذب گردشگر است، افزود: سد سیمره دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است که توسعه هر یک از این بخش‌ها برای بخش دیگر مهم است.

سد سیمره و کاربردهای چندگانه که باید مورداستفاده در استان قرار گیرد

سد سیمره به‌عنوان پروژه بزرگ ملی هم‌اکنون بعد از سال‌ها آبگیری شده و علاوه بر عواید خود پروژه، فرصت‌های بی‌نظیری در بخش کشاورزی، آبزی‌پروری، تولید برق، گردشگری و محیط‌زیست در استان فراهم‌شده است.

دریاچه سد سیمره به طول ۱۰ کیلومتر، از حیث جغرافیایی زیستگاه بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در این استان شده است و پرندگان مهاجر این سد، بیشتر از گونه‌های حواصیل خاکستری، ماهی‌خورک ابلق، چنگر، باکلان، اگرت سفید و اردک سرسبز هستند.

سد سیمره حدفاصل دو استان ایلام و لرستان و در ۴۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر بر روی رودخانه سیمره احداث‌شده و سالانه ظرفیت تولید ۸۵۰ میلیون کیلووات انرژی برق را دارد و با اجرای نیروگاه این طرح ضعف ولتاژ شبکه برق استان‌های غرب کشور به‌طور کامل برطرف می‌شود.

رودخانه سیمره از تلاقی رودخانه‌های قره سو و گاماسیاب شکل‌گرفته و در مرز ایلام و لرستان جریان داشته و تا انتهای حوزه کرخه ۶۵۰ کیلومتر طول دارد.