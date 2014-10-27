به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بدره حدود دو سالی است که به شهرستان تبدیل شده اما هنوز موجی از بیکاری و مشکلات در شهرستان وجود دارد و علاوه بر این مشکلات ادرات شهرستان هم هنوز به طور کامل مستقر نشده اند.

شهرستان بدره به زغم همه ظرفیتهای موجود یکی از مناطق محروم و بیکار استان ایلام است که در سالهای اخیر موجی از مهاجرت در این شهرستان به نقاط مختلف کشور و حتی کشور استرالیا رخ داده است.

در این شهرستان یک ظرفیت بزرگ به نام سد سیمره وجود دارد چراکه جزو ۱۰ سد بزرگ کشور است و در نوع خود بی نظیر است ولی متاسفانه ظرفیتهای متنوع سد هنوز به درستی در منطقه جریان پیدا نکرده است.

حداقل استفاده از سد سیمره برای شهرستان تازه تاسیس بدره می تواند بحث آبی کردن زمینهای کشاورزی شهرستان باشد چراکه اکثر زمینهای کشاورزی منطقه دیم است.

این نکته از آنجا اهمیت پیدا می کند که این شهرستان هیچ طرح اشتغالزایی بزرگی ندارد و بهترین راهکار برای توسعه شهرستان بخش کشاورزی است. بنابراین نیاز است مسئولان به این مهم در شهرستان بدره توجه کنند.

در حال حاضر منطقه بدره دارای ظرفیت بزرگی در بخش کشاورزی و تولیدات دامی است و روستای کلم در این شهرستان به قطب تولید ماهی قزل آلا در استان تبدیل شده است.

وجود زمینهای مسطح و خاک حاصلخیز در کنار رودخانه سیمره فرصتی بزرگ برای توسعه کشاورزی و محصولات متنوع آماده کرده است ولی به خوبی از این ظرفیت استفاده نمی شود.

ظرفیتهای تولید گندم و جو در شهرستان بدره با توجه به زمین های موجود در چند سال اخیر به دلیل دیم بودن و کم آبی باعث کم شدن تولید در شهرستان شده است. با آبی کردن این زمین‌ها روند تولید گندم در این شهرستان که گندمی مرغوب در استان به شمار می رود افزایش می یابد.

سد سیمره فرصت بزرگ برای توسعه کشاورزی شهرستان بدره است

اصغر باباخانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون شک سد سیمره فرصتی بزرگ برای توسعه فعالیتهای کشاورزی شهرستان بدره فراهم کرده است.

وی بیان داشت: با استفاده از طرحهای مختلف می توان در جهت توسعه آبیاری قطره ای و طرحهای آبیاری مختلف و آبی کردن زمین های کشاورزی منطقه می توان گامهای بلندی برداشته شود.

این مسئول تصریح کرد: بحث انتقال آب از سد سیمره به زمینهای کشاورزی شهرستان در حال رایزنی و پیگیری است و از طریق نماینده و فرماندار شهرستان به طور جدی دنبال می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیان داشت: سطح زیر کشت باغات در این شهرستان بیش از ۱۲۰ هکتار است که شامل انار، انجیر، هلو و زردآلو است. به طور مثال در سال زراعی جاری بیش از ۳۰۰ تن انار مرغوب و با کیفیت به ارزش اقتصادی ۴۵ میلیارد ريال تولید و روانه بازار های مصرف می شود.

باباخانی عنوان کرد: بدون شک استعدادهای شهرستان به خصوص در بخش باغات با اجرای طرح انتقال آب از سد سیمره توسعه پیدا می کند و میزان اشتغالزایی در بین مردم نیز زیاد می شود.

وی تصریح کرد: طرح انتقال آب در توسعه اشتغال و دیگر بخشهای شهرستان بسیار موثر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره افزود: در منطقه کلم شهرستان بدره که یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان ایلام است، به دلیل وجود آب کشت انوع محصولات باغی و زراعی از جمله برنج رونق فراوانی پیدا کرده است و هم اکنون تعداد ۱۹ واحد استخر پرورش ماهیان سرد آبی در این روستا وجود دارد که سالیانه بیش از ۵۰۰ تن ماهی تولید و روانه بازار می کنند.

وی ادامه داشت: باید با استفاده از آب سیمره در جهت توسعه کل شهرستان بدره در بخش کشاورزی تلاش کرد چراکه این منطقه مستعد کشاورزی است.

باباخانی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان بدره از جمله شهرستانهایی است که بیشترین درآمد آن از طریق توسعه دامداری و کشاورزی محقق می شود، لذا بحث انتقال آب از سد سیمره برای شهرستان بسیار حیاتی است.

بدره قطب تولید گوشت سفید و قرمز در استان ایلام

وی بیان داشت: در بحث طرحهای کشاورزی به لحاظ تولید گوشت سفید و قرمز این شهرستان روند بسیار خوبی طی کرده به طوری که هم اکنون بیش از ۲۲ واحد مرغداری در سطح شهرستان فعال است و علاوه بر نیاز شهرستان به دیکر نقاط کشور نیز گوشت سفید ارسال می کنند.

باباخانی بیان داشت: در تولید گوشت قرمز نیز این شهرستان به دلیل وجود ۹۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در مناطق روستایی و همچنین عشایر منطقه یکی از قطب های استان به شمار می رود و سالانه بیش از هشت هزار و ۵۰۰ تن محصولات دامی در این شهرستان تولید و به فروش می رسد.

این همه ظرفیت کشاورزی در کنار موج بیکاری و مهاجرت در شهرستان بدره

علی اصغری از اهالی شهرستان بدره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان بدره به دلیل نبود طرحهای اشتغالزایی مناسب یکی از نقاط بیکار استان ایلام به شمار می رود.

وی بیان داشت: اکثر مردم مشغول کارهای کشاورزی و دامداری هستند و همین مسئله باعث شده توجه و چشم مردم شهرستان به سد سیمره باشد.

این شهروند اظهار داشت: هم اکنون به دلیل نبود طرحهای اشتغالزایی در شهرستان بیشتر جوانان شهرستان به دیگر نقاط کشور مهاجرت کرده اند.

وی عنوان کرد: از مسئولان ارشد استان ایلام می خواهیم در جهت توسعه شهرستان به خصوص استفاده از ظرفیتهای سد سیمره به شهرستان توجه کنند.

اصغری عنوان کرد: کشاورزی شهرستان بدره بیشتر دیم است و خبری از آبیاری نوین و قطره ای نیست و باید بحث انتقال آب سیمره به زیمنهای کشاورزی شهرستان حل شود.

وی بیان داشت: حداقل درخواست مردم شهرستان این است که بحث طرح انتقال آب سیمره به زمینهی کشاورزی حل شود و تا از طریق بتوانند امرار معاش کنند.