همه تغییرات جشنواره تجسمی فجر در گام هشتم/ داوری سنتی نیست

مجتبی آقایی دبیر هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تفاوت های این دوره از جشنواره با دوره قبل توضیح داد: امسال جشنواره تجسمی فجر به صورت رقابتی برگزار می شود که البته بخش غیر رقابتی را نیز در جشنواره خواهیم داشت.

آقایی از حذف بخش های مختلف جشنواره هنرهای تجسمی فجر در هشتمین دوره آن خبر داد و گفت: یکی دیگر از تفاوت های جشنواره امسال با سال قبل ارائه همه آثار هنرهای تجسمی در یک بخش است و هر هنرمندی اثرش را در هر رشته ای از هنرهای تجسمی و یا تلفیقی از چند هنر تجسمی می تواند به جشنواره ارائه کند که در مجموع همه آثار نیز در قالب کلی هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته می شود.

او از اضافه شدن هنرهای جدید به جمع سایر رشته های تجسمی جشنواره خبر داد و گفت: امسال هنرهای جدید نیز به جمع سایر رشته های تجسمی در بخش رقابتی این جشنواره اضافه می شود.

آقایی همچنین اعلام کرد که هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از نظر محتوا یک رویکرد کاملا جدید را در پیش گرفته است.

دبیر هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره نقش انجمن ها در برگزاری این جشنواره بیان کرد: نقش انجمن ها در جشنواره هنرهای تجسمی فجر به شکل دوره قبل نیست و در انتخاب آثار دخالت ندارند.

آقایی درباره شیوه انتخاب آثار هنرمندان نیز پاسخ داد: انتخاب آثار این جشنواره مبتنی به رأی مدیران هنری است و شورایی مرکب از رشته های مختلف هنرهای تجسمی روی همه آثار نظر می دهند.

او ادامه داد: در دوره های قبل در هر یک از بخش های جشنواره یک عده از هنرمندان مرتبط با همان رشته نظر می دادند و آثار را انتخاب می کردند. مثلا در حوزه عکس تعدادی از عکاسان آثار را انتخاب می کردند اما امسال همه آثار در یک بخش ارائه می شود و سعی کرده ایم با جریانات روز دنیا پیش برویم به همین دلیل شکل قبلی کار کنار گذاشته شده است.

دبیر جشنواره هنرهای تجسمی در دو سال اخیر همچنین تأکید کرد: امسال در انتخاب آثار و روش های هنری به پیام، قدرت هنری و اثرگذاری کار هر هنرمند دقت می شود و بنابراین هر رشته از هنرهای تجسمی ممکن است به یک نسبت مساوی در جشنواره ارائه نشود.

آقایی با بیان این که هر رشته از هنرهای تجسمی کمیت مشخصی در جشنواره ندارند، توضیح داد: مثلا این طور نیست که هر رشته سهمیه ای داشته باشد و آثار در هر رشته ای با هر کمیت و کیفیتی به نمایش درآید؛ بنابراین داوری به شیوه سنتی نیست.

این عکاس پیشکسوت در پایان با بیان این که قالب جشنواره مثل دوره قبل اما رویکرد و محتوای آن کاملا متفاوت است، تأکید کرد: جشنواره همان طور که از اسمش پیداست درخور شأن بین‌المللی و مساله فجر برگزار می شود.

هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از سوی مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و با هدف معرفی ایده ها و آفرینش های اصیل و خلاق هنری بهمن و اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

به هر یک از هنرمندانی که آثارشان در جشنواره انتخاب می شود، مبلغ پنج میلیون ریال پرداخت می شود. از میان هنرمندانی که آثارشان به نمایش در می آید، یک گروه داوری مرکب از داوران ایرانی و بین المللی، ۲۲ هنرمند را برگزیده و به هر یک تندیس طوبای زرین، لوح افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.

همچنین بر اساس این فراخوان، تمامی هنرمندان منتخب ایرانی این دوره از جشنواره به عضویت صندوق حمایت از هنرمندان و موسسه توسعه هنرمندان تجسمی معاصر درخواهند آمد. هنرمندان برگزیده ایرانی که فاقد درجه هنری هستند، برای دریافت درجه هنری به شورای ارزشیابی هنرمندان کشور معرفی می شوند و هنرمندان برگزیده ایرانی برای سفر مطالعاتی به «سیته دزار» فرانسه معرفی خواهند شد.

دبیر هنری این جشنواره جمشید حقیقت شناس و دبیر اجرایی آن عبدالرحیم سیاهکارزاده هستند.

در شورای هنری جشنواره نیز جمشید حقیقت شناس، پریسا خضابی، محمدمهدی رحیمیان، بهمن عبدی، اصغر کفشچیان مقدم، بهرام کلهرنیا، مهنوش مشیری، ایرج نعیمایی، مهران هوشیار و رضا یساولی حضور دارند.