به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «شریان» به طب سنتی ایرانیان در اعصار و قرون مختلف می پردازد و در این بین با پزشکان و کارشناسان و برخی مسئولان وزارت بهداشت و درمان گفتگوهایی ترتیب داده است.

در این مستند تاریخچه ای از طب سنتی ایرانی آورده می شود که چگونه در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده و موجب درمان و حتی پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری ها در بین اجداد ما شده است.

سعید کاظمی نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه است و نادر طالب زاده نیز مشاوره هنری و نظارت بر این طرح را بر عهده داشته است.

نخستین بخش از مجموعه «شریان» ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه ۵ آبان ماه از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می رود.

همچنین بازپخش این برنامه برای ساعت ۱۱ روز بعد در نظر گرفته شده است.