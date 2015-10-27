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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

«شریان» ایران را به طب سنتی بازمی‌گرداند

«شریان» ایران را به طب سنتی بازمی‌گرداند

نخستین قسمت از مجموعه «شریان» با موضوع طب سنتی ایرانی، سه شنبه ۵ آبان ماه از شبکه «افق» پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «شریان» به طب سنتی ایرانیان در اعصار و قرون مختلف می پردازد و در این بین با پزشکان و کارشناسان و برخی مسئولان وزارت بهداشت و درمان گفتگوهایی ترتیب داده است.

در این مستند تاریخچه ای از طب سنتی ایرانی آورده می شود که چگونه در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده و موجب درمان و حتی پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری ها در بین اجداد ما شده است.

سعید کاظمی نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه است و نادر طالب زاده نیز مشاوره هنری و نظارت بر این طرح را بر عهده داشته است.

نخستین بخش از مجموعه «شریان» ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه ۵ آبان ماه از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می رود.

همچنین بازپخش این برنامه برای ساعت ۱۱ روز بعد در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2951446
عطیه موذن

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