سقوط بالگرد «سیکورسکی اس-۶۴» آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس اِی تودی، یک بالگرد آتش‌ نشانی که در حال مهار آتش‌ سوزی در ایالت یوتا واقع در آمریکا بود، سقوط کرد.

مقامات آمریکایی در این خصوص اعلام کردند که به دلیل گسترش آتش‌ سوزی در منطقه، دسترسی به محل حادثه دشوار است و وضعیت ۲ سرنشین آن تاکنون مشخص نیست.

این بالگرد از نوع «سیکورسکی اس-۶۴» (Sikorsky S۶۴) بود و در نزدیکی شهر «ریچ‌فیلد» یوتا سقوط کرد؛ منطقه‌ای که درگیر آتش‌سوزی موسوم به «Widemouth ۲» است.

این آتش‌سوزی از ۲۷ ژوئیه در مرکز ایالت آغاز شده، تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار هکتار از اراضی را سوزانده است.

اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که این بالگرد ۲ سرنشین داشته است.