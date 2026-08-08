به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای منتهی به سال روز شهادت حضرت امام رضا (ع)، جاده سرخس - مشهد میزبان گام‌های زائرانی است که از شهرها و روستاهای این محور، راهی حرم مطهر رضوی می‌شوند. در میانه این مسیر، موکب «میقات‌الرضا (ع)» به‌عنوان یکی از ایستگاه‌های باسابقه خدمت‌رسانی، برای هجدهمین سال متوالی در ۴۵ کیلومتری مشهد، برپا شده است.

این موکب که از آغاز شکل‌گیری باهمت دربانان آستان قدس رضوی فعالیت خود را آغاز کرده، امسال نیز از روز یکشنبه ۱۸ مردادماه تا پنجشنبه ۲۲ مردادماه، هم زمان با سالروز شهادت حضرت ثامن‌الحجج (ع)، میزبان زائران پیاده مسیر سرخس به مشهد است.

دربانان حرم مطهر رضوی در طول سال، در ورودی‌های حرم مطهر نخستین حلقه ارتباط زائران با آستان ملکوتی امام رضا (ع) هستند؛ خادمانی که با خوشامدگویی، راهنمایی و تکریم زائران، آنان را برای ورود به صحن و سرای رضوی، همراهی می‌کنند.

در دهه پایانی صفر، این خادمان، خدمت خود را به بیرون از حرم مطهر گسترش داده و در موکب «میقات‌الرضا (ع)» پیش از رسیدن زائران به مشهد، به استقبال آنان می‌روند؛ استقبالی که رنگ خدمت، ارادت و میزبانی رضوی دارد.

قرارگرفتن موکب «میقات‌الرضا (ع)» در ۴۵ کیلومتری مشهد، این نقطه را به یکی از توقفگاه‌های مهم زائران پیاده‌محور سرخس تبدیل کرده است.

زائرانی از سرخس، صالح‌آباد و روستاهای مسیر، پس از طی بخشی از راه، در این موکب توقف می‌کنند تا پیش از ادامه مسیر به‌سوی مشهدالرضا (ع)، لحظاتی به استراحت و تجدید قوا، بپردازند.

در ایام فعالیت موکب، خدمات پذیرایی در سه وعده صبحانه، ناهار و شام برای زائران پیاده پیش‌بینی شده است. باتوجه‌به روند حضور زائران در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز بیش از ۶۰ هزار نفر از زائران این مسیر، از خدمات پذیرایی و اسکان موکب «میقات‌الرضا (ع)»، بهره‌مند شوند.

پذیرایی از زائران در این موکب، علاوه بر تأمین نیازهای اولیه آنان در مسیر پیاده‌روی، بخشی از فرهنگ تکریم زائر در آستان قدس رضوی است، فرهنگی که در روزهای پایانی صفر، در مسیرهای منتهی به مشهد جلوه‌ای گسترده‌تر پیدا می‌کند.

روزانه حدود ۸۰ نفر از دربانان حرم مطهر رضوی در بخش‌های مختلف موکب «میقات‌الرضا (ع)» به زائران پیاده خدمت‌رسانی می‌کنند. این خادمان در حوزه‌های پذیرایی، تکریم، اسکان، نظم‌دهی، راهنمایی و پشتیبانی حضور دارند و تلاش می‌کنند زائران مسیر سرخس به مشهد، توقفی آرام، محترمانه و همراه باکرامت را در این موکب تجربه کنند.

حضور این دربانان در موکب، تصویری متفاوت از خدمت رضوی را نمایان می‌سازد، خدمتی که تنها به آستانه ورودی‌های حرم محدود نمی‌ماند و در روزهای زیارتی پایان صفر، تا کیلومترها پیش از مشهد، به استقبال زائران می‌رود.

۱۸ سال میزبانی دربانان حرم رضوی از زائران پیاده در مسیر سرخس - مشهد

موکب «میقات‌الرضا (ع)» طی ۱۸ سال فعالیت خود، به یکی از نشانه‌های آشنا برای زائران پیاده در محور سرخس، تبدیل شده است. استمرار برپایی این موکب، نشان‌دهنده پیوند عمیق خادمان حرم مطهر رضوی با زائرانی است که مسیر زیارت را با عشق و ارادت، می‌پیمایند.

این موکب در روزهای پایانی صفر، افزون بر کارکرد خدماتی، حامل پیامی روشن از فرهنگ رضوی است، اینکه خدمت به زائر امام رضا (ع)، پیش از رسیدن او به حرم آغاز می‌شود و تا لحظه تشرف به بارگاه منور رضوی، ادامه دارد.