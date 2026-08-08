به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه گفت: پایان دوران کاری زلنسکی نزدیک است. اگر اوکراینی‌ ها رهبران جدید و عاقلی پیدا نکنند، این کشور با نابودی اجتناب‌ ناپذیر روبه‌رو خواهد شد.

معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: اروپا نتوانست روسیه را در اوکراین شکست دهد، اما خسارت عظیمی به خود وارد کرد. ... غرب به محض آنکه ارمنستان دیگر به‌ عنوان ابزاری برای ضربه زدن به روسیه برایش جذابیتی نداشته باشد، به این کشور پشت خواهد کرد. غرب به سیاست ریاکارانه خود ادامه می‌ دهد و به‌ جای مصالحه و میانجیگری، ضرب الاجل و ارسال تسلیحات را انتخاب می‌ کند. غرب می‌ کوشد به هر وسیله‌ ای روسیه را نابود کند و برای این کار افرادی جنایتکار مانند ساکاشویلی یا زلنسکی را به خدمت می‌گیرد.

دیمیتری مدودف سپس افزود: سران کشورهای غربی به‌دلیل جنایاتی که در تلاش برای نابودی روسیه مرتکب شده‌اند، با مجازات روبه‌رو خواهند شد. دیپلماسی غرب به‌ عنوان ابزاری برای حل‌ و فصل بحران‌ های سیاسی، اعتبار خود را کاملاً از دست داده است. روسیه هیچ اهمیتی به نظر غرب جمعی نمی‌دهد؛ منافع ملی خود این کشور مهم‌ تر از هر چیز دیگری است.