دستگیری سارق قمه بدست توسط عوامل کلانتری ۱۹ تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدنعمتی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۹ اندیشه قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموارن با انجام کارهای فنی و تخصصی، ۳نفر سارق و مالخر را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر و در تحقیقات و بازجویی پلیس، به چندین فقره سرقت دوچرخه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد، افزود: اموال مسروقه پس از شناسایی مالباختگان طی صورتجلسه ای به آنان تحویل داده شد.

سرهنگ نعمتی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، از شهروندان درخواست کرد: توصیه های پلیس را درجهت حفظ و نگهداری اموال و پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و مهم ،مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.