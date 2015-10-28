خبرگزار مهر-گروه استان‌ها: خروج یا ماندن راه‌آهن در حریم شهر ورامین همزمان با عملیات عمرانی اجرای پروژه قطار حومه‌ای تهران-ورامین- پیشوا به یکی از داغ‌ترین موضوعات دیار ۱۵ خرداد تبدیل شد.

مسئولان شهری ورامین با تأکید بر این نکته که خروج راه‌آهن از حریم شهر ورامین در طرح تفصیلی به تصویب رسیده و توسط وزیران مسئول نیز امضاشده است، خواستار اجرای این مصوبه شدند.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر ورامین اعتقاد داشتند که خط راه‌آهن، شهر ورامین را به دوتکه تقسیم کرده و همین امر خدمت‌رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کند.

از طرف دیگر برخی مسئولان نیز با اشاره به هزینه‌های هنگفت جابه جایی خط راه‌آهن از حریم شهر ورامین، عملاً این کار را اجرایی نمی‌دانستند.

تأکید شورای عالی معماری و شهرسازی بر ابقای خطوط راه‌آهن در حریم ورامین

وزارت راه و شهرسازی طی روزهای اخیر خبری را روی خروجی پایگاه رسمی خود قرارداد که طی آن تأکید شده بود شورای عالی معماری و شهرسازی در آخرین جلسه خود، اصلاحیه طرح جامع راهبردی-ساختاری شهر ورامین را پیرو مصوبه دوم خردادماه سال ۹۰ با ابقای خط آهن ورامین در داخل محدوده شهر ورامین به تصویب رساند.

در بخشی از نامه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به سید حسین هاشمی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران آمده است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴/۶/۳۰ پیرو مصوبه ۹۰/۳/۲ در خصوص طرح جامع راهبردی- ساختاری شهر ورامین و با توجه به تأکید اعمال نقطه نظرات کمیته فنی مورخ ۹۰/۱/۲۸ در طرح ازجمله عدم خروج مسیر راه‌آهن از شهر و نظر به مغایرت ابلاغ با متن مذاکرات و نظرات وزارت راه و ترابری وقت، مجدداً بر لزوم ابقای مسیر راه‌آهن در داخل محدوده شهر ورامین تأکید می‌نماید.

تعدادی از مسئولان شهرستان ورامین نسبت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ماندن راه‌آهن داخل حریم شهر ورامین، اعتراض کردند.

مصوبه شورای عالی شهرسازی بر خلاف طرح تفصیلی است

علی حیدریان شهردار ورامین با انتقاد از این مصوبه اظهار داشت: مناسب بود که شورای عالی معماری و شهرسازی قبل از هرگونه تصمیمی، نظر شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به‌عنوان متولی شهری را جویا می‌شد.

وی افزود: طرح تفصیلی شهر ورامین با امضای وزرای مربوطه و طی مراحل قانونی ابلاغ و به‌عنوان راهنمای مدیریت شهری در دسترس است اما مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برخلاف طرح تفصیلی است.

حیدریان ادامه داد: ما به این مصوبه اعتراض خواهیم کرد چراکه برخلاف طرح تفصیلی شهر ورامین به تصویب رسیده است.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طرح تفصیلی شهر ورامین، خروج راه‌آهن پیش‌بینی‌شده و شورای عالی یک‌بار آن را به تصویب رسانده است.

وی افزود: مصوبه شورای عالی توسط شش وزیر مسئول در این زمینه به امضا رسید و ابلاغ شد اما گویا با مسائل پیش آمده بر سر مترو، مکاتباتی در این زمینه انجام گرفت.

نقوی حسینی ادامه داد: بنده نیز مکاتبه‌ای در این زمینه انجام دادم و خواهان انتقال راه‌آهن از حریم شهر ورامین شدم اما برخی مسئولان با تلاش‌های انجام‌شده، مصوبه قبلی شورای عالی شهرسازی را اصلاح کردند.

خبرنگار سید محمدحسن محمودی