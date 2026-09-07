به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مشترک فرماندهان انتظامی و سپاه تهران بزرگ با هدف «همدلی و هم‌افزایی هرچه بیشتر پایوران» و ارتقا عملکرد مأموریت‌های محوله در پایتخت برگزار شد.



این نشست که با حضور مدعوین از عالی‌ترین مقامات امنیتی، انتظامی و نظامی کشور در تهران همراه بود، بستری برای تبادل تجربیات، آسیب‌شناسی عملیات‌های مشترک و ترسیم نقشه راه آینده امنیت شهری فراهم آورد.



سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در سخنان خود با تبریک و قدردانی از زحمات بی‌وقفه نیروها، به سه اصل کلیدی در مدیریت مأموریت‌ها اشاره کرد و اولین اصل را شناخت و قدردانی از توفیقات الهی دانست و گفت: موفقیت‌های اخیر، نعمت‌هایی از جانب خداوند است که ابتدا باید شناسایی و سپس قدر دانسته شوند. دومین اصل، پرهیز از غرور و خودبزرگ‌بینی است. این توفیقات هیچ‌کدام کار ما نیست؛ کار خداست.



وی در سومین اصل بر شناخت دقیق شرایط و تقویت نقاط قوت، همراه با رفع نقایص و تقویت نقاط قابل بهبود تاکید کرد و لزوم آسیب‌شناسی مستمر برای حفظ و ارتقای عملکرد را مورد توجه قرار داد.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ اظهار کرد: اگر ما با همدلی به مأموریت‌ها بپردازیم، خداوند نیز نصرت خود را شامل حالمان خواهد کرد.



سردار حسن‌زاده در ادامه بر لزوم کسب آگاهی‌های همه جانبه در تمام سطوح برای مقابله با همه تهدیدات احتمالی تاکید کرد و افزود: این نشست‌ها، رزمایش‌های برنامه‌ریزی شده ست که بخشی از آنها سپری شده‌اند و شرایط مناسبی را برای نقش آفرینی تمام نیروهای بسیج، سپاه و انتظامی فراهم آورده است.



وی به تشریح سه محور اصلی از دیدگاه امام شهید پرداخت و اظهار کرد: نخستین مرحله، بحث مراتب همدلی است که در آن هرچه نگرش‌ها به توحید و نظام توحیدی و جمهوری اسلامی نزدیک‌تر باشد، همدلی عمیق‌تر خواهد بود. مرحله دوم جایگاه همدلی است که در قلب افراد ریشه دارد و باید از مرحله گفتار به باور قلبی و سپس به عمل برسد. سوم در مورد ثمرات همدلی است که وقتی با اعتقاد قلبی همراه شود، نتایج را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد و موفقیت‌هایی فراتر از تصور به ارمغان می‌آورد.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ تاکید کرد: هرگونه اقدامی که بخواهد اقتدار و انسجام ملی و وحدت و یکپارچگی ملت شریف ایران را خدشه دار کند، یا در مسیر کمک به اهداف شوم دشمنان این ملت عزیز و سربلند باشد و یا موجب تحریک و تشدید مشکلات در لایه‌های مختلف جامعه شود، مورد رصد، پیگیری و کنترل مسئولان ذیربط قرار گرفته و به شدت برخورد خواهد شد.



سردار حسن‌زاده با اشاره به تشدید تهدیدات خارجی در چند ماه اخیر، بر لزوم بهره‌گیری از تجارب گذشته و ارتقای حداکثری آمادگی‌های ستادی و مشترک در قرارگاه‌ها و رده‌های مقاومت تأکید کرد.



وی ضمن تجلیل از حضور شبانه‌روزی مردم در میادین، این حضور گسترده را قوام‌بخش امنیت ملی و بازدارنده‌ای قوی در برابر توطئه‌های دشمنان توصیف کرد و افزود: ما باید با تداوم و افزایش روحیه مقاومت و ایستادگی و خستگی‌ناپذیری، کید دشمنان را نقش بر آب کنیم.



فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در پایان این نشست، از برگزاری رزمایش بزرگ ۳۱۳هزار نفره مردمی تحت عنوان «جانفدا» در آینده‌ای نزدیک خبر داد. این رزمایش که با مشارکت نیروهای مردمی و سازمان‌یافته طراحی شده، نمادی دیگر از هم‌افزایی بی‌نظیر بین سپاه، ناجا و اقشار مختلف جامعه در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی خواهد بود.

آمادگی‌های تمام رده‌های انتظامی در نهایت هماهنگی با بسیج و سپاه تهران بزرگ

سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در ادامه این نشست هم‌اندیشی، در بخشی از سخنان خود، با تأکید بر همکاری و هم‌افزایی چشمگیر سال‌های اخیر میان نیروی انتظامی و سپاه تهران بزرگ، این فضای مطلوب همدلی و انسجام را مرهون خدمت صادقانه و خالصانه دانست.



وی افزود: این تعاملات و همکاری‌های مشترک که به گونه‌ای چشمگیر بر توانمندی‌ها و آگاهی‌های نیروهای پرتلاش انتظامی، بسیجیان و پاسداران سپاه تهران بزرگ افزوده، چنان است که امنیت، آرامش و صلابت را در میان مردم عزیز به ارمغان آورده و این خود برکتی آشکار از همین هم افزایی و اقدامات مشترک و مؤثر در سال‌های اخیر به شمار می رود.



فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان، بر آمادگی‌های تمام رده‌های انتظامی در نهایت هماهنگی با بسیج و سپاه تهران بزرگ خبر داد.