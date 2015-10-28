مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات باید تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالحسن فیروزآبادی در دیدار با اعضای شورای سیاستگذاری نهمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژگیها و اهمیت فضای مجازی کشور با توجه به دقتنظر، رهنمودها و حساسیتهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: باید با تلاش مضاعف و بهرهگیری از علم و عمل، عقبماندگیها در این حوزه را جبران کنیم.
وی خواستار تبیین مدل اقتصادی مناسب در حوزه شبکه ملی اطلاعات شد و افزود: یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشور در حوزه شبکه ملی اطلاعات، عدم تعریف مدل اقتصادی مناسب است.
فیروزآبادی ادامه داد: این درحالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابتدا مدل اقتصادی متناسب با موضوع تعریف و تبیین میشود و ما نیز باید در ابتدا ضمن شناسایی نیازهای داخلی، نسبت به طراحی مدل اقتصادی متناسب با فضای بومی کشور، اقدام کرده و در مرحله بعد با تطبیق آن با مدل کشورهای پیشرفته، نسبت به ارتقای تفکر جهانی در بین جوانان و فعالان این حوزه گام برداریم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اظهار امیدواری کرد همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات با پرهیز از ورود به مباحث تکنولوژیکی صرف، موضوعات عملی و اولویتهای این حوزه را در میان علاقمندان به بحث و بررسی بگذارد.
به گزارش مهر، نهمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است اسفندماه سالجاری برگزار شود.
نظر شما