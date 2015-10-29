به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده ظهر پنجشنبه در بازدید از پتروشیمی‌های مستقر در استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه زیرساخت‌ها در پارس جنوبی صورت گرفته است و شاهد شتاب بالایی در توسعه این زیرساخت‌ها و تاسیسات هستیم.

وی اضافه کرد: مجتمع‌های پتروشیمی علی‌رغم تحریم‌هایی که بر علیه کشور وجود داشت، تلاش‌های زیادی را برای تولید داشته‌اند و در شرایط پس از تحریم نیز شاهد تقویت حضور شرکت‌های پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت‌های این وزارتخانه در فازهای پارس جنوبی از نخستین روزهای آغاز به کار تا کنون، بیان کرد: افزایش تولید گاز در تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نقش مهمی دارد که زمینه را برای توسعه صنایع پایین دستی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم دولت، توسعه طرح‌های پایین دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که در این راستا طرح‌های مهمی اجرا می‌شود.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه ایران در زمینه برخورداری از منابع و ذخایر هیدروکربونیک جزو سه کشور اول جهان است، افزود: باید تلاش شود که در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز ایران جزو کشورهای برتر قرار بگیرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت صبح پنجشنبه وارد عسلویه شد و بازدید را از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی داشت.

پروژه توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی توسط در زمینی‌ به‌ مساحت‌ تقریبی‌ ۱۵۵ هکتار و در مجاورت‌ فازهای‌ ۹ و ۱۰ پارس‌ جنوبی‌ احداث و به منظور پالایش روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب مخلوط گازی پیش‌بینی شده است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان یکی از پیمانکاران اصلی این پروژه محسوب می شود.

بازدید از شرکت‌های پتروشیمی انتخاب، کاویان، مراورید، دماوند، مرجان و مهر از برنامه‌های سفر کاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود.

نعمت‌زاده همچنین از پتروشیمی‌های شهرستان‌های عسلویه، کنگان و دیر بازدید داشت.

وزیر صنعت معدن و تجارت در بوشهر نیز از شرکت صدرا و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بازدید خواهد کرد و دیداری را نیز با آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقطه در استان و امام جمعه بوشهر دارد.