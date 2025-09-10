به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز عصر چهارشنبه در نشست مدیران دستگاههای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بانماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به پیگیری و تلاش در جهت واگذاری و تفویض اختیارات به استان، تاکید کرد: با توجه به عدم توازن میان وظایف و مسئولیتهای محولشده و اختیارات اعطایی از سوی وزارتخانه بهویژه در زمینه تخصیص سهمیه ارز مورد نیازبنگاههای اقتصادی، ضروری است پیگیری لازم از موضع مطالبهگری و در جهت ارتقای کارآمدی مدیر برای تحقق اهداف و رسالت تعیینشده صورت پذیرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: اهتمام ویژه به انتقال حسابهای مالی شرکتهای بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به بانکهای استان با هدف ارتقای توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، از جمله مسائل مهم و حیاتی است.
کشاورز در ادامه گفت: برنامهریزی هدفمند برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع اصلی استان بر اساس آمایش سرزمین، بهویژه در حوزه صنایع پاییندست و میاندست پتروشیمی، نفت و گاز در دستور کار است و همایش فرصتهای سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی با پیگیری و مدیریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در آذرماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به عدم تناسب میان تعداد کارکنان و حجم وظایفِ اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تلاش شده است با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، هوشمندسازی، تحلیل اطلاعات و انجام پروژههای پژوهشی در پیوند با دانشگاه، کیفیت عملکرد منابع انسانی ارتقا یابد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در اهمیت به بخش خصوصی که از دیگر محورهای سخنان بود؛ تاکید کرد: بدون همیاری و همدلی نهادهای بخش خصوصی و اعضا آنها از جمله تجار، اصناف، معدنکاران و صنعتگران، توسعه در هیچ شاخص اقتصادی تحقق نخواهد یافت و از جمله برنامههای اداره کل صمت، برگزاری نشستهای تخصصی با ذینفعانِ این چهار حوزه است.
نظر شما