اتحادیه اروپا از تعرض ناوشکن آمریکایی به حریم آبی چین حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا حمایت خود را از گشت زنی ناوشکن موشک انداز آمریکا در یکی از حساس ترین مناطق دریای چین جنوبی اعلام کرد. این اقدام به احتمال زیاد طی هفته آینده و در جریان نشست وزرای امورخارجه کشورهای آسیایی – اروپایی (ای اس ای ام) به مسئله ای چالش برانگیز در مذاکرات بین بروکسل و پکن تبدیل خواهد شد.

سه شنبه هفته گذشته، ناوشکن آمریکایی با گشت زنی در محدوده ای به فاصله ۱۲ مایل دریایی از جزایر مصنوعی که دولت پکن مشغول به ساخت آنهاست، حریم آبی چین را نقض کرد. جزایر مصنوعی چین در امتداد جزایر «اسپارتلی» قرار دارند که بین کشورهای واقع در دریای چین جنوبی بر سر مالکیت آنها تفاهم وجود ندارد.

در همین راستا، سخنگوی اتحادیه اروپا با طرح این ادعا که واشنگتن از حق خود برای کشتیرانی آزاد در دریای چین جنوبی استفاده کرده، حمایت کشورهای اروپایی را از این اقدام آمریکا اعلام کرد.

در بیانیه ای که به همین منظور صادر شد، اتحادیه اروپا نگرانی خود را از تداوم پروژه های عمرانی چین در این حوزه آبی که به طور سنتی قلمرو پکن محسوب می شود، اعلام کرد.

اتحادیه اروپا مدعی شد که به دور از جانبداری های غرض ورزانه از ادعاهای مطرح شده، به ضرورت پیروی از قوانین بین الملل به ویژه اصل کنوانسیون حقوق دریاها پایبند است.

جالب آنکه حمایت اتحادیه اروپا از اقدامات تحریک آمیز آمریکا در حالی مطرح می شود که اعضای اتحادیه به شدت به دنبال جذب سرمایه های چین برای رونق بخشیدن به اقتصاد نسبتا راکد خود هستند و تلاش می کنند تا با دولت پکن بر سر عقد یک معاهده تجاری دوجانبه به تفاهم برسند.

حتی چندی پیش، این اتحادیه علیرغم میل واشنگتن تصمیم گرفت تا به بانک چینی توسعه زیرساخت های اقتصادی آسیا ملحق شود.

وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی هفته آینده در نشستی که در لوکزامبورگ برگزار خواهد شد، شرکت می کنند. در این نشست ۲۸ کشور اروپایی و ۲۱ کشور آسیایی از جمله چین، فیلیپین و ویتنام (آنهایی که بیشترین سهم را در مناقشات دریای چین جنوبی دارند) حضور خواهند داشت.