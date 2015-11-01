یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو سامانه بارشی در هفته جاری وارد استان می شود، که سامانه کم فشار پایان هفته بارش های شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

وی بیان داشت: در چند روز اخیر به دنبال بارش باران و وقوع سیل در مناطق مختلف استان، شهر ایلام بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: در پی بارش های چند روز گذشته شهر ایلام با ۳۳۲ میلی متر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است.

شیخ الملوکی افزود: پس از شهر ایلام شهر ارکواز ملکشاهی با ۲۵۷ میلی متر و ایوان با ۲۴۰ میلی متر به ترتیب بیشترین میزان بارندگی را داشته اند.

وی افزود: کمترین میزان بارش های چند روز اخیر نیز مربوط به شهرستان مهران با ۶۸ میلیمتر بوده است.