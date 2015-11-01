کشف یک میلیون و ۸۰۰ هزار عدد مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر سردار «گراوند» کشفیات مواد محترقه در مهر ماه امسال در مرزهای کشور را یک میلیون و ۸۰۲ هزار عدد عنوان کرد و گفت : طی این مدت ۳۳۴ هزار و ۵۰۲ لیتر انواع فراورده های نفتی قاچاق در نقاط مرزی کشور توقیف شد.

وی افزود: همچنین ماموران مرزبانی کشور در ماه گذشته طی ۱۷ درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ ضمن هلاکت ۹ شرور مسلح و دستگیری ۳۸ قاچاقچی ، ۳ هزار و ۱۳۹ کیلو گرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا گفت : ماموران مرزبانی کشور طی این مدت موفق شدند ضمن توقیف صدها دستگاه شناور و خودرو قاچاقچیان، از ورود بیش از ۸۴۵ هزار و ۹۰۰ عدد انواع داروهای قاچاق ، ۳۱۲ هزار و ۵۶۶ پاکت سیگار ، یک هزار و ۴۷۷ متر پارچه ، ۱۵۶ تن برنج و ۴۸ تن شکر قاچاق به کشور جلوگیری کنند.

وی کشف ۱۹۴ دستگاه کولر گازی ، ۱۱۷ دستگاه لوازم صوتی و تصویری ، ۵۳ هزار ثوب البسه ،۵۲ هزار عدد لوازم آرایشی ، ۲ هزار و ۹۱۱ عدد کیف و کفش و توقیف ۲ هزار و ۲۶۷ راس احشام قاچاق را از دیگر کشفیات مرزبانان کشور در مهر ماه امسال برشمرد.

جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا در پایان از همدلی و همزبانی مرزنشینان غیور کشورمان که موجب ارتقاء موفقیت های مرزداران کشور شده است ، تقدیر کرد.