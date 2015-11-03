به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بوتیمار در ادامه روند آثار داستانی و ادبیات نمایشی ایرانی و خارجی، بعد از چاپ تعدادی از نمایشنامه های نمایشنامه نویسان کشور، اقدام به انتشار مجموعه ای به نام «نمایشنامه‌های خلاق» کرده است که مربوط به آثار نویسندگان جوان کشور است.

در حال حاضر عناوین یک و دوی این مجموعه با عنوان «دیوار» و «به مناسبت ورود اشکان» منتشر شده‌اند. نمایشنامه «دیوار» نوشته ناتاشا محرم زاده است که به عنوان نمایشنامه برگزیده جایزه استاد اکبر رادی از شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران شده است.

این نمایشنامه ۶ شخصیت دارد که به ترتیب عبارتند از صبا، نیما، ابراهیم، مونس، دکتر روئین و فراستی. پیش از شروع متن نمایشنامه هم جمله ای از نمایشنامه «دشمن مردم» هنریک ایبسن درج شده است: «من این سنگ ها را همچون گوهر شب چراغ نگاه خواهم داشت.»

این کتاب با ۷۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۵ هزار ریال منتشر شده است.

دومین عنوان مجموعه «نمایشنامه های خلاق بوتیمار»، اثر پوریا کاکاوند است که با نام «به مناسبت ورود اشکان» به چاپ رسیده است. این نمایشنامه کاندیدای دریافت جایزه بخش تازه های تئاتر از سی و دومین جشنواره تئاتر فجر شده است.

این نمایشنامه سال گذشته با کارگردانی نویسنده اش در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا شد.

این کتاب با ۷۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۹ هزار ریال منتشر شده است.