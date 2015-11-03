خیران ۲۸میلیارد تومان به حوزه سلامت استان مرکزی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهراحمدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی خیرین و سمن های حوزه سلامت استان مرکزی، به تعامل خوبی که بین دانشگاه و تمامی ارگانها، نهادها و ادارات دولتی استان برای رفع مشکلات حوزه سلامت استان وجود دارد اشاره کرد و اظهارداشت: بیمارستان تخصصی سرطان آیت الله خوانساری اراک از جمله بیمارستانهایی است که برای ادامه ساختش نیاز به توجه خیران دارد.

وی اظهارداشت: در این بیمارستان ۶۴ تخت وجود دارد که جوابگوی نیاز بیماران سرطانی نیست و هر روز حدود ۶۰ تا ۱۰۰ بیمار سرطانی از اراک و استان های همجوار در نوبت بستری هستند که این هم برای بیمار و هم برای خانواده بیماران عذاب آور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: فاز دوم این بیمارستان در زمینی به مساحت یک هزار متر و زیربنای چهارهزار متر در ۴ طبقه در حال ساخت است و تاکنون برای احداث آن یک میلیارد تومان جمع آوری شده است. با تلاش مجمع خیران بیمارستان تخصصی سرطان آیت الله خوانساری اراک پیش بینی می شود تا دوسال آینده این فاز آماده بهره برداری شود.

طاهراحمدی تاکید کرد: در این زمینه نیاز است که مردم مشارکت کنند تا بتوانیم کار خیری را که شروع کرده ایم، به پایان برسانیم.

وی اظهارداشت: همچنین توسط خیران حوزه سلامت اقدامات خوبی در حوزه سلامت از جمله ساخت بیمارستان در فراهان، درمانگاه در میلاجرد از توابع کمیجان و درمانگاه در شهر نراق صورت گرفته است.