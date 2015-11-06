سریال «پریا» کلید خورد/ تصویربرداری در تهران و شمال

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «پریا» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه که نام شخصیت اصلی این مجموعه است و داستان حول زندگی او شکل می گیرد از زاویه ای دیگر قصه زندگی پدر ماهی فروشی با بازی محمود پاک نیت را روایت می کند که پسرش در شرف ازدواج است.

پیش تولید این مجموعه از اوایل تابستان آغاز شد و بر اساس گفته های تهیه کننده بخش اعظم کار در تهران تصویربرداری خواهد شد اما بخشی هم به تبع داستان در شمال کشور جلوی دوربین می رود.

علاوه بر پاک نیت لادن مستوفی نیز پیش از این به عنوان بازیگر این مجموعه خبرساز شده بود. این سریال نوشته سعید فرهادی است و به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه در ۴۰ قسمت برای شبکه سه سیما جلوی دوربین می رود.

سهیلی‌زاده پیش از این اثر مینی‌سریال «نیاز» را در شب‌های قدر از شبکه یک سیما داشت و قبل‌تر نیز با سریال «آخرین بازی» در تلویزیون حضور داشت.

عوامل مجموعه «پریا» عبارتند از تهیه‌کننده: اسماعیل عفیفه، کارگردان: حسین سهیلی‌زاده، مدیرتصویربرداری: محمد افسری، نویسنده: سعید فرهادی، طراح صحنه: امیر زاغری، طراح لباس: نگاه ترکی، مدیر تدارکات: مهدی پیله وریان، طراح گریم: سیدجلال موسوی.