  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

پخش «روزی روزگاری آبادی» از امشب؛ قصه تازه کارگردانی که ۸ سال نبود

پخش «روزی روزگاری آبادی» از امشب؛ قصه تازه کارگردانی که ۸ سال نبود

سریال «روزی روزگاری آبادی» ساخته حسین سهیلی زاده که حدود ۸ سال است در تلویزیون کاری نساخته از امشب روی آنتن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، از امشب شنبه ۲۲ آذر سریال جدید «روزی روزگاری آبادی» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی علی مهام روی آنتن شبکه یک سیما می رود. با پایان سریال «دشتستان» در هفته پیش حالا از امشب مخاطبان می توانند شاهد سریال جدیدی از سهیلی زاده در تلویزیون باشند که در سال های اخیر بیشتر در شبکه نمایش خانگی کار می کرد.

او سریال های «مانکن»، «ملکه گدایان» و «عقرب عاشق» را برای شبکه نمایش خانگی ساخت و ۸ سال از تلویزیون دور بود.

سریال او در تلویزیون که محصولی از سیمافیلم است ابتدا «پسته خندان» نام داشت و بعد به «روزی روزگاری آبادی» تغییر نام داد که تیزر سریال هم فضای یک آبادی را نشان می دهد.

در این سریال جمعی از بازیگران از جمله فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمد جواد جعفرپور، سعید نعمتی، امیر دژاکام و یدالله شادمانی حضور دارند. علیرضا خمسه، رضا توکلی و عزت الله رمضانی نیز به صورت افتخاری در سریال حضور دارند. در کنار آنها بیش از ۳۰ بازیگر دیگر نیز در نقش های اصلی و مکمل ایفای نقش کرده اند.

«روزی روزگاری آبادی» داستان بازگشت داوود به همراه مادرش به روستای زادگاهش است. بازگشتی که او را درگیر چالش های خانوادگی رقابت بر سر کسب و کار بسته و کشف رازی مشکوک می‌کند.

نگارش فیلمنامه این سریال را حسن وارسته بر عهده داشته است که قرار است به زودی سریال دیگری هم به کارگردانی خودش از شبکه دو سیما پخش شود.

کد خبر 6687204
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها