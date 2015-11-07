توزیع ۵۸ میلیون لیتر نفت سفید در استان كردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی کردستان، فریدون یاسمی با بيان اين مطلب گفت: سردسیر بودن این استان به‌ویژه در مناطق روستایی سخت گذر و کوهستانی آن اقتضا می کند سوخت مورد نیاز مصرف کنندگان به‌موقع تامین و در اختیار آنها قرار گیرد.

وی عنوان کرد: پیرو همین سیاست، تاکنون ٥٨ میلیون لیتر نفت سفید از طریق فروشندگی های نفت در مناطق مختلف استان کردستان توزیع شده که ٥٠ میلیون لیتر آن مربوط به مناطق روستایی این استان است.

وی اظهارداشت: از این مقدار (٥٠ میلیون لیتر) ٢٥ میلیون لیتر آن در روستاهای واقع در مناطق کوهستانی توزیع شده است.

به گفته یاسمی در منطقه کردستان ٤٥٥ فروشندگی نفت فعال است که ١٤٠ باب آن در مناطق روستایی سخت گذر و کوهستانی مستقر هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان گفت: در این منطقه ٦٠ هزار خانوار از نفت سفید استفاده می کنند وسوخت مورد نیاز آنها از طریق فروشندگیها تامین و توزیع شده است.

وی درباره تامین سوخت مورد نیاز بخش نیروگاهی منطقه کردستان بیان کرد: باتوجه به برنامه ریزی و تمهیدات پیش بینی شده، سوخت مایع این بخش تامین شده است.

یاسمی تاکید کرد: سوخت مابع به مقدار مناسب در اختیار بخش نیروگاهی قرار گرفته است.