توزیع ۷۵ هزار لیتر نفت سفید بین مناطق عشایری و روستایی کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین آریایی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه از تمهیدات توزیع سوخت خبر داد و اظهار کرد: ۷۵ هزار لیتر سهمیه نفت سفید بین تعاونی‌ها توزیع شد که از این مقدار ۴۸ هزار لیتر برای امور عشایرو ۲۷ هزار لیتر برای روستاها تخصیص یافته است.

رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه با اشاره به گازرسانی به مناطق دیشموک و چاروسا و رفع نیاز به سوخت، افزود: در سال جاری، ۳۸۰۰ میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای فاقد گاز این بخش‌ها توزیع شده و روستاهای صعب‌العبور نیز در برنامه تأمین قرار دارند.

وی همچنین بیان کرد: برای خانوارهای عشایری سیار، در تأمین انرژی دچار مشکل نشود.

آریایی با اشاره به سوخت‌رسانی به ادوات کشاورزی و صنایع، بیان کرد: در برخی موارد، موضوعات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی به‌درستی تبیین نشده‌اند؛ در حالی‌که قانون‌گذار دستگاه متولی را مشخص کرده و ما مسئول تخصیص فرآورده‌ها هستیم.

وی از ادارات خواست تا با نیازسنجی دقیق، درخواست‌های خود را به‌موقع ارائه دهند و در ادامه به موضوع مدیریت سوخت تراکتورهای غیرفعال اشاره کرد: برخی تراکتورها بدون فعالیت، سوخت دریافت می‌کنند که با نصب سامانه GPS، این تبعیض در سوخت‌رسانی رفع خواهد شد.