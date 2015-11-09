به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «رمان و جامعه» برای بررسی تاثیر رمان بر جامعه از دیدگاه جامعه شناسی و تاثیرپذیری نویسنده از جامعه در نگارش رمان روز یکشنبه ۲۴ آبان در خانه فرهنگ صدف برگزار می‌شود.

این برنامه به همت سازمان فرهنگی هنری منطقه ۴ شهرداری و با مشارکت نشر برزآفرین با حضور مرتضی منادی جامعه شناس و دانشیار دانشگاه الزهرا(س) و داوود ملکی صیدآبادی نویسنده برگزار می شود.

منادی فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش از فرانسه و مولف کتاب های جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی خانواده و ... است که در این برنامه مساله مورد طرح را از دیدگاه جامعه شناسانه مورد بررسی قرار می دهد.

این برنامه روز یکشنبه ۲۴ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در خانه فرهنگ صدف واقع در خیابان پاسداران، انتهای گلستان پنجم، بوستان صدف برگزار می شود.