به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو و تلویزیون ترکیه، نوری بیلگه جیلان کارگردان معروف ترکیه‌ای و دارنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن به زودی فیلمبرداری فیلم جدید خود با عنوان «جستجو» را آغاز خواهد کرد.

این هنرمند که تا به امروز سعی داشت از چهره های کمتر شناخته شده در فیلم‌های خود استفاده کند این بار تصمیم به همکاری با چند بازیگر معروف و شناخته شده ترکیه ای و خارجی گرفته است.

بازیگرانی چون طوبی بیوک اوستون، برن ساعات، فرح زینب عبدالله و صدف آوجی در جمع بازیگران این فیلم جای دارند. Prithviraj Sukumaran و Naser Rafuna دو بازیگر خارجی این فیلم هستند.

این فیلم در سال ۲۰۱۷ اکران خواهد شد.