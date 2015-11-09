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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

لایحه بودجه افغانستان با ۶ درصد افزایش تقدیم مجلس سنا شد

لایحه بودجه افغانستان با ۶ درصد افزایش تقدیم مجلس سنا شد

بودجه سال ۱۳۹۵ خورشیدی افغانستان به مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۶ میلیارد دلار است که نسبت به بودجه سال جاری (۱۳۹۴) ۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت اقتصاد افغانستان بودجه مالی سال آینده را تقدیم مجلس سنا کرد.

بودجه سال ۱۳۹۵ خورشیدی افغانستان به مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۶ میلیارد دلار است که نسبت به بودجه سال جاری (۱۳۹۴) شش درصد افزایش یافته است.

از کل مبلغ بودجه سال آینده افغانستان،  ۲.۸ میلیارد دلار معادل ۳۴ درصد کل بودجه به فعالیت های توسعه ای دولت اختصاص یافته که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۴  ۱۴.۵ درصد افزایش داشته است.

طرح بودجه افغانستان ابتدا به مجلس سنا و سپس برای تصویب به پارلمان ارسال می شود.

قابل ذکر است که سال مالی افغانستان از اول زمستان تغییر می کند و لذا بیش از یک ماه تا پایان بودجه سال جاری باقی مانده است.

کد مطلب 2961485

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