مذاکرات وین منحصر به سرنوشت «بشار اسد» نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» خواستار تلاش بازیگران جهانی بای یافتن راهکار سیاسی برای بحران سوریه شد

وی خواستار توافق طرف های مذاکرات وین بر سر فهرست مخالفان و تروریست ها در سوریه شد و در عین حال تاکید کرد که نباید بحث ها در وین به گفتگو درباره آینده بشار محدود شود.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت تلاش برای تغییر گفتگوهای وین درباره سوریه به درخواست برای استعفای بشار اسد رییس جمهور سوریه منجر به هدایت مذاکرات به مسیری غلط می شود و ما را از دستیابی به راه حل دور می کند.

کنفرانس وین ۲ روز شنبه هفته اینده در مرخه ۱۴ نوامبر در پایتخت اتریش برگزار خواهد شد.