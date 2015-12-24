آمریکا پیش از آغاز بحران سوریه به فکر کودتای نظامی علیه «اسد» بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی به نقل از برخی مقامات آمریکایی و عرب نوشت که دولت واشنگتن سال ها پیش از آغاز بحران سوریه به دنبال راهی برای نفوذ به دولت دمشق بوده است تا زمینه سرنگونی «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه را فراهم کند.

بنا بر این گزارش، واشنگتن با تلاش برای برقراری ارتباط با برخی از مقامات بلند پایه دولت دمشق سعی داشته تا آنها را به برگزاری کودتای نظامی تشویق کند حال آنکه در اقدامی معکوس، اسد به دفعات سعی کرده تا به مقامات آمریکایی لزوم اتحاد با وی را برای مبارزه با تروریسم گوشزد کند.

وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه می نویسد: کاخ سفید سعی می کرد که با وعده و وعید اطرافیان اسد را مجاب به ترک وی نماید اما در سال ۲۰۱۲ به این نتیجه رسید که راهبرد تغییر نظام در سوریه به جایی نمی رسد.

سوریه از سال ۲۰۱۱ به واسطه تلاش همه جانبه غرب و برخی از کشورهای منطقه (به طور خاص ترکیه و عربستان سعودی) به حمایت از گروه های معارض سوری و گروه های تروریستی نظیر داعش، صحنه بحران و آشوب بوده است.

در سال ۲۰۱۴ میلادی، ائتلاف آمریکایی به اصطلاح مبارزه با داعش شروع به بمباران مواضع این گروه تروریستی در خاک سوریه کرد اما از آنجا که غرب هر گونه مبارزه جدی با داعش را مشروط به برکناری بشار اسد از قدرت کرده بود، این ائتلاف راه به جایی نبرد تا آنکه در سپتامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۵)، روسیه بنا به دعوت دولت مشروع دمشق قدم به میدان کارزار گذاشت و در این میان غرب برای آنکه دست خالی نماند مجبور به اتخاذ مواضع نرمتری در قبال اسد شد.

هفته گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای به ترسیم نقشه راه حل بحران سوریه پرداخت. در این قطعنامه علاوه بر مذاکره دولت سوریه و مخالفان برای حصول آتش بس، در مورد تشکیل دولت انتقالی طی شش ماه و برگزاری انتخابات طی ۱۸ ماه نیز تاکید شده است.