تسهیلات کمیته امداد برای تحصیل ۱۳ هزار دانش آموز نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستاي توانمندسازي جامعه هدف تفاهم نامه همكاری فی ما بين كميته امداد استان تهران و آموزش و پرورش شهر تهران با هدف ارائه خدمات خداپسندانه و شايسته تر به دانش آموزان نيازمند و نهادينه سازي همكاري ها در ابعاد حمايتي و بهره گيري از ظرفيت هاي آموزش و پرورش بين دو دستگاه به امضا رسيد.

همچنين شناسايي دانش آموزان نيازمند،ارائه خدمات علمي،آموزشي،مهارتي،فرهنگي و تربيتي و كمك به رفع آسيب هاي اجتماعي بين دانش آموزان نيازمند،جذب مشاركت هاي مردمي و نشر فرهنگ انفاق با استفاده از تجهيزات و امكانات و ظرفيت هاي موجود طرفين توافق، همكاري در راستاي برگزاري مناسبت هاي ملي نظير جشن عاطفه ها و نيكوكاري،ايجاد زمينه لازم در راستاي اجراي طرح هاي مشاركتي كميته امداد نظير طرح ياسين،ياوران امداد،احسان دانش آموز و غيره از مفاد اين تفاهم نامه است.

محسن وليئی مدير كل كميته امداد استان تهران در اين مراسم با اشاره به خدمات فرهنگي اين نهاد به جامعه هدف،اظهار كرد: یكی از اساسي ترين محورهاي فعاليت كميته امداد امام خميني (ره) در زمينه امور فرهنگي ارائه خدمت به افراد مورد حمايت است.

وي با تاكيد بر فراهم آوردن تسهيلات لازم براي ادامه تحصيل دانش آموزان نيازمند،افزود:رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان‌ و دانشجويان، تلاش و كوشش در جهت رشد و اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی در بین خانواده‌های مورد حمايت و غيره از جمله خدمات اين نهاد به جامعه هدف مي باشد.

مدير كل كميته امداد استان تهران، با بيان اينكه ۱۳هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز و ۳ هزارو ۷۰۰ دانشجو تحت پوشش كميته امداد استان تهران هستند،يادآور شد:براي پرداخت شهريه دانشجويان رشته‌هاي مصوبی اي را داريم كه عمدتاً در دانشگاه فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي موجود است كه بخشي از شهريه دانشجوياني كه در اين رشته‌ها تحصيل مي‌كنند پرداخت خواهيم كرد.

وی با اشاره به اجراي طرح حرفه آموزي توسط كميته امداد امام خميني (ره)، بيان كرد: درواقع دانش فنی و مهارت های حرفه ای کلید اصلی موفقیت درفعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود، به همین جهت کمیته امداد استان تهران آموزش های فنی و حرفه ای را در اولویت برنامه توانمند سازی قرار داده است که جامعه هدف قادر باشدباتسلط کامل به انجام فعالیت در رشته شغلی مورد علاقه خود بپردازد.

وليئی تصريح كرد: رویکرد كميته امداد امام خميني (ره) به سوی سرمایه گذاری جهت برگزاری آموزش های مبتنی بر اشتغال پایدار ومتناسب با بازار کار وپتانسیل موجود در سطح استان از طریق آماده سازی نیروی کار ماهر برای واحد های تولیدی و خدماتی می باشد.

مدير كل كميته امداد استان تهران، خاطرنشان كرد: آنچه مهم است اينكه علاوه بر تعليم و تربيت دانش آموزان نيازمند موجبات توانمندي و ارتقاء شغلي آنان را فراهم آوريم.

در ادامه اسفنديار چهاربند مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران، اظهار داشت: آموزش و پرورش و كميته امداد مي توانند تعاملات و برنامه هاي خوبي را با يكديگر داشته باشند كه موجب ارتقاء آگاهي مخاطبين است و آموزش و پرورش در اين زمينه به خوبي مي تواند كمك نمايد.

وي افزود: اگر دانش آموزي دچار كمبود و مشكل شود اين مشكلات در روند تحصيلي وي تأثير خواهد گذاشت و اقدامات كميته امداد در راستاي كمك و حمايت از دانش آموزان نيازمند زمينه ساز تعليم و تربيت است.

مدير كل آموزش و پرورش تهران بزرگ با اشاره به ظرفيت مدرسان اين دستگاه، خاطرنشان كرد: نگاه مدرسين مي تواند اثر بخشي ويژه اي در راستاي ترويج فرهنگ احسان و نيكو كاري داشته باشد.

وي تصريح كرد: در مسير تحقق اين مأموريت به منظور تامين منافع اجتماعي شهروندان با همكاري و استفاده از ظرفيت های موجود در اين دو دستگاه مي توان موفقيت دانش آموزان نيازمند را ارتقاء داد.

چهاربند با تأكيد بر تحكيم وحدت ملي يادآور شد: فرهنگ مشاركت در امور خير و احسان و نيكوكاري در مردم وجود دارد با انتقال آن به نسل آينده اين مشاركت را حفظ خواهيم كرد كه اين اقدام مهمترين رسالتي است براي خود قائل هستيم.

وي با اشاره به اينكه فرهنگ احسان و نيكوكاری در برنامه هاي درسي اين دستگاه ديده شده، گفت: مشاركت با اين نهاد كمک مي كند بهتر اين هدف را محقق سازيم.

مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران، عنوان كرد: ساختن آينده كشور بدون مشاركت مردم اتفاق نمی افتد و با انتقال فرهنگ انفاق و نيكوكاري به نسل بعدي كمك مي كنيم، آنان از اين تجربه در بزرگسالي به شايستگي در جهت پيشبرد اهداف نظام استفاده نمايند.