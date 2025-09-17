  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل کمبود امکانات از تحصیل بازبماند

اهواز - معاون فرهنگی کمیته امداد گفت: امسال ۸۵۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد بسته‌های لوازم‌التحریر دریافت می‌کنند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل نداشتن امکانات ترک تحصیل نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر عصر امروز چهارشنبه در رزمایش توزیع لوازم التحریر در اهواز در تشریح اقدامات این نهاد گفت: سال گذشته برای ۷۴۰ هزار دانش‌آموز بسته تحصیلی تأمین شد و امسال این رقم به ۸۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. هدف اصلی ما ارتقای سطح تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی مددجویان است تا با انگیزه و امید بیشتری مسیر استقلال اقتصادی و خودکفایی را طی کنند.

وی با اشاره به برگزاری اردوهای فرهنگی و تربیتی تحت عنوان «نوید زندگی» افزود: این اردوها با محوریت مهارت‌های زندگی، فرزندپروری و آموزش‌های تربیتی برگزار می‌شوند تا روحیه خانواده‌ها تقویت و توانمندسازی آنان تسهیل شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد یادآور شد: ما در حوزه‌های آموزش، تقویت تحصیلی، فعالیت‌های تربیتی، مهارت‌آموزی و همچنین حمایت از نخبگان علمی، ورزشی، هنری و قرآنی تلاش می‌کنیم تا محدودیت‌های مالی مانعی در مسیر رشد آنان نباشد.

وی با تأکید بر عملکرد مطلوب برخی استان‌ها در اجرای این طرح‌ها بیان کرد: خوزستان یکی از استان‌های موفق در حوزه برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد است و توانسته در زمینه‌های مختلف الگوی قابل توجهی ارائه دهد.

