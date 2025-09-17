به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی متقیفر عصر امروز چهارشنبه در رزمایش توزیع لوازم التحریر در اهواز در تشریح اقدامات این نهاد گفت: سال گذشته برای ۷۴۰ هزار دانشآموز بسته تحصیلی تأمین شد و امسال این رقم به ۸۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. هدف اصلی ما ارتقای سطح تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی مددجویان است تا با انگیزه و امید بیشتری مسیر استقلال اقتصادی و خودکفایی را طی کنند.
وی با اشاره به برگزاری اردوهای فرهنگی و تربیتی تحت عنوان «نوید زندگی» افزود: این اردوها با محوریت مهارتهای زندگی، فرزندپروری و آموزشهای تربیتی برگزار میشوند تا روحیه خانوادهها تقویت و توانمندسازی آنان تسهیل شود.
معاون فرهنگی کمیته امداد یادآور شد: ما در حوزههای آموزش، تقویت تحصیلی، فعالیتهای تربیتی، مهارتآموزی و همچنین حمایت از نخبگان علمی، ورزشی، هنری و قرآنی تلاش میکنیم تا محدودیتهای مالی مانعی در مسیر رشد آنان نباشد.
وی با تأکید بر عملکرد مطلوب برخی استانها در اجرای این طرحها بیان کرد: خوزستان یکی از استانهای موفق در حوزه برنامههای فرهنگی کمیته امداد است و توانسته در زمینههای مختلف الگوی قابل توجهی ارائه دهد.
