به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در گزارش عفو بین الملل آمده است: عربستان در سال جاری میلادی ۱۵۱ نفر را اعدام کرده که این بیشترین میزان از سال ۱۹۹۵ تا کنون بوده و در مقایسه با میانگین آمار سالانه اعدام در این کشور، در سال جاری ۹۰ اعدام بیشتر انجام شده است.

به نوشته گاردین، هیچ مقامی در وزارت دادگستری عربستان حاضر به پاسخگویی در مورد دلیل افزایش تعداد اعدام ها در سال جاری نشده است.

نکته جالب در مورد این اعدام ها آن است که اغلب اعدام شدگان به دلیل قاچاق مواد مخدر با این حکم مواجه می شوند حال آنکه یکی از شاهزادگان این کشور با دو تن مواد مخدر در لبنان بازداشت شده و ریاض خواستار آزادی وی است.

بر اساس اعلام عفو بین الملل، ۷۱ نفر از اعدام شدگان را در سال جاری اتباع خارجی حاضر در عربستان تشکیل می دهند که ۴۵ نفر آنها به اتهام قاچاق مواد مخدر با این حکم مواجه شده اند.

در همین رابطه چند روز قبل نیز سه ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان اعدام شدند. این در حالی بود که ایران نتوانسته بود برای آنها وکیل بگیرد.