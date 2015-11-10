کشفیات قاچاق سوخت در زاهدان از مرز دو میلیون لیتر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان، دادخدا اعتصامی اظهار داشت: فرآورده های نفتی از جمله مهمترین کالاهای به حساب می آید که در سیستان و بلوچستان قاچاق می شود.

وی گفت: یک میلیون و ۹۵۱ هزار و ۷۲۴ لیتر یعنی معادل ۸۵ درصد از مجموع فرآورده های سوختی مکشوفه امسال مربوط به قاچاق نفت گاز است.

اعتصامی افزود: با توجه به تفاوت فاحش قیمت انرژی در آن سوی مرز و سودآوری، عده ای در تلاش برای قاچاق فرآورده های نفتی از سایر استان های کشور به این استان هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان ادامه داد: با تلاش ماموران انتظامی و مرزبانی در این مدت جدای از نفتگاز، ۲۰۶ هزار و ۹۵۰ لیتر بنزین و ۱۳۱ هزار و ۱۸۶ لیتر نفت سفید کشف و تحویل انبارهای شرکت نفت شد.

اعتصامی گفت: مهمترین تخلفات این فرآورده های قاچاق شامل بارنامه های جعلی، محموله های بدون پلمپ و دپوی غیر قانونی سوخت است که ۹۰۹ هزار و ۸۶۰ لیتر افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه زاهدان با دارا بودن چهار ناحیه (زاهدان، زابل، خاش و سراوان ) وظیفه سوخت رسانی در شمال، مرکز و بخش هایی از جنوب سیستان و بلوچستان را به عهده دارد.