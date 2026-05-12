دریافت شناسه یکتا برای قراردادهای ساختمانی در ایلام اجباری است

کیوان نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های جدی در بازار مسکن، بروز پرونده‌های متعدد حقوقی ناشی از فروش یک ملک به چند نفر بود که مشکلات فراوانی برای خریداران ایجاد می‌کرد و موجب تشکیل پرونده‌های قضایی متعددی در محاکم می‌شد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلفات و ایجاد شفافیت در معاملات، قانون‌گذار در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازوکاری مشخص پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن تمامی قراردادهای ساختمانی باید دارای شناسه یکتا باشند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام ادامه داد: در چارچوب این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورکار نقشه‌های ساختمانی را از شهرداری‌ها دریافت می‌کند و پس از ثبت اطلاعات در سامانه، برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا صادر می‌شود.

نیازی با تأکید بر اهمیت این شناسه در معاملات ملکی تصریح کرد: شناسه یکتا در واقع هویت قانونی هر واحد ساختمانی محسوب می‌شود و هر ملک تنها یک‌بار با این شناسه قابلیت واگذاری دارد و در تمامی نقل و انتقالات بعدی نیز همان شناسه مبنای ثبت معامله خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، از این پس هیچ قرارداد ساختمانی از جمله پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت بدون دریافت شناسه یکتا از نظر قانونی معتبر نخواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام در پایان گفت: اجرای این قانون گام مهمی در جهت شفاف‌سازی بازار مسکن، افزایش امنیت حقوقی خریداران و سازندگان و همچنین کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات ملکی در استان خواهد بود.