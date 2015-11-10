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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۴۹

مدیرکل ارشاد:

جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان برگزار می شود

جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان برگزار می شود

کرمان – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از برگزاری جشنواره موسیقی ایران در کرمان خبر داد.

محمدرضا علیزاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان مهد موسیقی نواحی است و از این نظر استان کرمان دارای یکی از اصیل ترین موسیقیهای نواحی در کشور است.

وی افزود: داشته های کرمان در این زمینه موجب شده استان پهناور کرمان به عنوان یکی از بسترهای مهم موسیقی نواحی در ایران مطرح شود و در همین راستا هنرمندان بسیاری نیز در استان کرمان فعالیت می کنند.

علیزاده ادامه داد: طبق تصمیم گرفته شده جشنواره موسیقی نواحی ایران در سال جاری از چهارم تا هشتم دی ماه در استان کرمان برگزار می شود که مصادف شده است با میلاد پیامبر (ص) و هفته وحدت که می توان این امر را به فال نیک گرفت.

وی گفت: امسال نهمین دوره این جشنواره برگزار می شود و با دور هم جمع کردن اقوام مختلف نمادی از وحدت اقوام در کشور محسوب می شود.

وی موقعیت و تنوع فرهنگی را در استان کرمان بی نظیر دانست و ادامه داد: تمام تلاش مسئولان و هنرمندان کرمان برگزاری با شکوه این جشنواره است.

کد مطلب 2962957

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