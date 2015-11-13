مژده لواسانی مجری رادیو و تلویزیون با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره برنامه جدیدی که از شبکه دو پخش خواهد شد، خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: ما برای این برنامه پیش‌تولید عظیمی داشتیم چراکه خواستیم برنامه جدید با «کافه سوال» که در این دو سال روی آنتن رفت، متفاوت باشد.

وی ادامه داد: به هر حال مردم از یک برنامه گفتگومحور در شبکه دو توقع بالایی دارند. مخصوصا به تازگی رامین شمسایی‌نیا به عنوان مدیرگروه اجتماعی شبکه دو انتخاب شده است و ما لازم بود مشاوره های وی را در کار وارد کنیم و تلاشمان بر این بود که قدم اول گام محکمی باشد تا در آینده در ورطه تکرار و روزمرگی نیفتیم.

مجری برنامه «کافه سوال» اظهار کرد: ما از ابتدای زمستان با یک برنامه جدید به شبکه دو خواهیم آمد، یک برنامه اجتماعی و مطالبه گر که در سه شب به صورت زنده روی آنتن می رود. این برنامه با «کافه سوال» متفاوت است. ما در «کافه سوال» در سه شب گفتگوی محض درباره یک موضوع داشتیم، اما در برنامه جدید سعی کردیم موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم و پرونده های متعددی را در برنامه باز کنیم و به نتیجه برسانیم. ما می خواهیم همه هم و غم خود را بر رویکرد مطالبه گری بگذاریم و آنچه را که مردم می خواهند مطالبه کنیم.

لواسانی در پایان با اشاره به دیگر تغییرات برنامه جدید توضیح داد: ما در این برنامه که طی یک یا دو روز آینده عنوان آن مشخص خواهد شد به صورت مصداقی سراغ موضوعات می رویم به طور مثال اگر قرار است درباره مهریه صحبت کنیم به طور مصداقی سراغ افرادی که با این موضوع درگیر بوده اند، می رویم و روایت های مختلف با این سوژه را پیگیری می کنیم.