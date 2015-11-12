پیکر شهید ۲۴ساله مدافع حرم در محلات تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد براتی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور جمع گسترده ای از بسیجیان و اقشار مختلف مردم شهر محلات تشییع و در گلزار شهدای محلات به خاک سپرده شد.



کریم رسولی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان محلات در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهید براتی از شهدای افغان مدافع حرم حضرت زینب (س) بود که در درگیری های با گروه تروریستی داعش در شهر حلب سوریه به شهادت رسید.

وی افزود: خانواده این شهید بزرگوار در شهر محلات سکونت دارند و به همین سبب، پیکر این شهید در محلات تشییع و به خاک سپرده شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان محلات، حضور گسترده شهروندان محلاتی در کنار اتباع افغان را نشانه همدلی و اتحاد مسلمانان دانست و افزود: شهادت این شهید افغان مدافع حرم حضرت زینب(س) نشان از وحدت و اتحاد تمام مسلمانان در دفاع از ارزش های اسلامی دارد و حضور باشکوه مردم در این مراسم تشییع پیکر شهید، پاسخ کوبنده ای به دشمنان و تفرقه افکنان است.