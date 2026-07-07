https://mehrnews.com/x3cw3j ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۴ کد مطلب 6881329 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۴ گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران قم- در این فیلم، گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد مقدس جمکران را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6881329 کپی شد مطالب مرتبط مراسم سالروز شهادت سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی برگزار می شود شبکه روس: میلیونها ایرانی در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردهاند مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام کربلای ۵ شلمچه انتظار مردم قم در میدان آل یاسین برای استقبال از پیکر رهبر شهید پیکر شهید ۲۴ساله مدافع حرم در محلات تشییع شد زائر اهل گینه: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت برچسبها مسجد جمکران قم آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب
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