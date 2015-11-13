به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال گوآم پنجشنبه در گروه D رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ با نتیجه یک بر صفر مقابل هند تن به شکست داد.

این تیم با هفت امتیاز در رده چهارم باقی ماند. گوآم سه شنبه در زمین خود با ایران دیدار می کند و در آخرین دیدار میهمان عمان در مسقط خواهد بود.

گری وایت در خصوص بازی با ایران گفت: باید به خانه بازگردیم و خودمان را برای بازی سخت مقابل ایران آماده کنیم. البته پیروزی ایران مقابل ترکمنستان شانس ما را زنده نگه داشته چراکه ترکمنستان هیچ امتیازی از این بازی کسب نکرده است.

سرمربی تیم فوتبال گوآم در ادامه اظهار کرد: باید سخت تلاش کنیم تا بتوانیم از دو بازی باقیمانده (ایران و عمان) امتیاز کسب کنیم.