به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نمایندگی ایران در نشست شورای حکام بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
در حالی که مسئولیت امنیت هستهای منحصراً بر عهده هر کشور است، آژانس باید بنا به درخواست به کشورها کمک کند و هیئت مدیره باید تحقق آن را تسهیل کند. امنیت هستهای چه معنایی میتواند داشته باشد، اگر هیچ اقدامی علیه حملات غیرقانونی به تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت بازرسی انجام نشود؟
اگر آژانس تمایلی یا توانایی توجه کافی به پیامدهای امنیت هستهای را ندارد، کشورهای عضو بر چه اساسی باید به عملکرد و اثربخشی آن اعتماد کنند؟ نقض محرمانگی در گذشته منجر به افشای اطلاعات حساس شده است که متعاقباً برای تسهیل اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. چنین نقضهایی مایه نگرانی شدید هستند و آژانس در این زمینه مسئولیت قانونی روشنی دارد.
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