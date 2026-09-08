به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت وجه التزام اسناد وثیقه ملکی، ضمانت بانکی یا سفته بانکی برای ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمونهای سال ۱۴۰۵ در مقاطع دکترای تخصص (Ph.D)، دستیاری تخصصی، دستیاری فوقتخصصی و دورههای تکمیلی فلوشیپ را اعلام کرد.
بر اساس بخشنامهای که امروز ۱۷ شهریورماه از سوی معاونت آموزشی وزرات بهداشت به همه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است، به استناد ماده ۱۸ فصل پنجم «دستورالعمل قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوب ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، میزان وجه التزام اسناد وثیقه برای پذیرفتهشدگان آزمونهای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.
بر این اساس، میزان وجه التزام در مقطع دستیاری فوقتخصصی برای پذیرفتهشدگان سهمیه آزاد یا استخدام دانشگاه علوم پزشکی و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ برای پذیرفتهشدگان دستیاری فوقتخصصی در مناطق محروم موضوع برقراری عدالت آموزشی، دو میلیارد و ۸۶۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان اعلام شده است.
در مقطع دستیاری تخصصی بالینی، وجه التزام برای سهمیه مناطق محروم موضوع برقراری عدالت آموزشی دو میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای سهمیه آزاد یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان است.
همچنین وجه التزام اسناد وثیقه برای پذیرفتهشدگان دکترای تخصصی (Ph.D.) در سهمیه آزاد یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و برای پذیرفتهشدگان مناطق محروم موضوع برقراری عدالت آموزشی دو میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
بر اساس این اعلام، مبلغ وجه التزام برای دستیاری دندانپزشکی در مناطق محروم موضوع برقراری عدالت آموزشی نیز دو میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این مبلغ برای متخصصین جراحی فک و صورت در سهمیه آزاد یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان و برای سایر رشتهها در سهمیه آزاد یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
در دورههای تکمیلی فلوشیپ نیز وجه التزام برای پذیرفتهشدگان سهمیه آزاد یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعضای هیأت علمی دو میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
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