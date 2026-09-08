موضع گیری بن فرحان درباره جنگ ریاض علیه انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در مسکو گفت که این کشور در دفاع از خود در برابر هرگونه حمله، تردید نخواهد کرد و برای حفاظت از منافع خود از تمامی ابزارهای در دسترس استفاده خواهد کرد.

بن فرحان در ادامه تاکید کرد که عربستان راه را برای راه‌حل‌های دیپلماتیک در تعامل با جنبش انصارالله باز می‌گذارد.

وزیر خارجه عربستان در اشاره به تشدید تنش‌ها با انصارالله مدعی شد: حوثی دری را به روی خود گشوده‌ است که توان تحمل آن را ندارد و این جنبش تلاش می‌کند مشکلات داخلی خود در یمن را به عربستان منتقل کند. انصارالله هر زمان که خود را در شرایط دشوار ببینند، به خشونت متوسل می‌شوند و به جای ورود مسئولانه به روند سیاسی، بر تحمیل رنج بیشتر بر مردم یمن اصرار دارد.

با این وجود بن فرحان تاکید کرد که مسیر دیپلماسی برای تعامل با انصارالله همچنان باز است که این امر نشان دهنده وجود امکان توسل به راه‌حل‌های سیاسی برای حل بحران است.

وی ادعا کرد: دولت یمن در عدن فرصت مذاکره مسئولانه با حوثی ها را فراهم کرده است اما این جنبش منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع یمن و مردم آن ترجیح می‌دهد.