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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

جدیدترین آثار جلیل رسولی به نمایش درمی‌آید

جدیدترین آثار جلیل رسولی به نمایش درمی‌آید

نمایشگاه آثار جلیل رسولی با عنوان «بِ بسم‌الله»، هفته اول مهر ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی‌ هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای از جدیدترین آثار جلیل رسولی، از پیشگامان هنر نقاشی‌خط معاصر ایران، با عنوان «بِ بسم‌الله»، هفته اول مهر ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی‌هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

رسولی در این مجموعه، سوره‌های حمد و توحید را با خط و رنگ و فرم همراه کرده و در ادامه تجربه‌های خود در خوشنویسی و نقاشی‌خط، حرکتی تازه در اجرای خط شکسته آزموده است؛ حرکتی که به گفته او، خط را همچنان شکسته نگه می‌دارد اما شیوه‌ای تازه برای حرکت در آن شکل می‌دهد.

جلیل رسولی متولد ۱۳۲۶ در همدان است. او عضو وابسته فرهنگستان هنر و دارای نشان درجه‌ یک هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. رسولی بیش از شش دهه در عرصه خوشنویسی و نقاشی‌خط فعالیت کرده و تاکنون، در نمایشگاه‌ها و رویدادهای متعدد داخلی و بین‌المللی حضور داشته است.

پوستر و جزئیات بیشتر درباره این مجموعه، هم‌زمان با نزدیک‌شدن به برگزاری نمایشگاه، منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6941425
آزاده فضلی

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