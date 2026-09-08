تحریم ۱۲ کشور غربی علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کانادا و ۱۱ کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و لهستان) امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای صرفا لفظی اعلام کردند: عملکرد (رژیم) اسرائیل در کرانه باختری، امکان‌ پذیری راهکار (به اصطلاح) تشکیل دو دولت را تضعیف می‌ کند.

در بیانیه صادره از سوی کانادا و ۱۱ کشور اروپایی در این خصوص آمده است: وضعیت به سرعت رو به وخامت است و با سطوح بی‌ سابقه‌ ای از خشونت شهرک‌ نشینان و گسترش شهرک‌ سازی‌ها همراه شده است. ما مصمم هستیم که تجارت کالا با شهرک‌هایی را که بر اساس حقوق بین‌ الملل غیرقانونی محسوب می‌ شوند، محدود کنیم.

کانادا و ۱۱ کشور اروپایی در این بیانیه اضافه کردند: (رژیم) اسرائیل باید فورا گسترش شهرک‌ سازی‌ ها را متوقف کند و پاسخگویی در قبال خشونت شهرک‌ نشینان را تضمین نماید. ما به حفظ راهکار (به اصطلاح) تشکیل دو دولت متعهد هستیم و برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. ما با هرگونه اقدامی که به منزله الحاق (تصرف) سرزمین‌ های فلسطینی یا کوچ اجباری جمعیت باشد، به شدت مخالف هستیم.