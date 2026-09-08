  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

تحریم ۱۲ کشور غربی علیه رژیم صهیونیستی

تحریم ۱۲ کشور غربی علیه رژیم صهیونیستی

۱۲ کشور غربی، از جمله کانادا، انگلیس، فرانسه و لهستان، اعمال تحریم‌هایی را علیه «تجارت کالا با شهرک‌هایی که بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی محسوب می‌ شوند»، اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کانادا و ۱۱ کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و لهستان) امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای صرفا لفظی اعلام کردند: عملکرد (رژیم) اسرائیل در کرانه باختری، امکان‌ پذیری راهکار (به اصطلاح) تشکیل دو دولت را تضعیف می‌ کند.

در بیانیه صادره از سوی کانادا و ۱۱ کشور اروپایی در این خصوص آمده است: وضعیت به سرعت رو به وخامت است و با سطوح بی‌ سابقه‌ ای از خشونت شهرک‌ نشینان و گسترش شهرک‌ سازی‌ها همراه شده است. ما مصمم هستیم که تجارت کالا با شهرک‌هایی را که بر اساس حقوق بین‌ الملل غیرقانونی محسوب می‌ شوند، محدود کنیم.

کانادا و ۱۱ کشور اروپایی در این بیانیه اضافه کردند: (رژیم) اسرائیل باید فورا گسترش شهرک‌ سازی‌ ها را متوقف کند و پاسخگویی در قبال خشونت شهرک‌ نشینان را تضمین نماید. ما به حفظ راهکار (به اصطلاح) تشکیل دو دولت متعهد هستیم و برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. ما با هرگونه اقدامی که به منزله الحاق (تصرف) سرزمین‌ های فلسطینی یا کوچ اجباری جمعیت باشد، به شدت مخالف هستیم.

کد مطلب 6941444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها