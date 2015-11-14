عملیات احداث پارک علم و فناوری یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پیش از ظهر شنبه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: احداث پارک علم و فن آوری در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار با مشارکت دولت و دانشگاه آزاد اسلامی اجرا می شود.

سید موسی خادمی افزود: کهگیلویه و بویراحمد تنها استان در کشور است که هنوز پارک علم و فن آوری ندارد.

وی تصریح کرد: تکمیل این پروژه نقش مهمی در توسعه تجاری سازی علوم و افزایش شرکت های دانش بنیان در استان دارد.

خادمی تاکید کرد: پارک علم و فناوری نقش اثرگذاری در افزایش ثروت، ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های دانش بنیان دارد.

استاندار اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای مختلف استان در بخش های منابع طبیعی، نفت و گاز و بهره مندی از نیروی انسانی مستنعد، بستر لازم برای بهره گرفتن نخبگان از پارک علم و فن آوری وجود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج هم در این مراسم گفت: شهرک فناوری «شفا» پردیس دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در مساحت ۱۰ هکتار احداث خواهد شد.

علی آل بویه افزود: با احداث این پروژه بنیه کارهای علمی و تحقیقاتی در استان تقویت می شود.

وی بیان کرد: احداث پارک علم و فناوری فرصت و بستری برای رشد و کاربردی کردن دانش در استان است.