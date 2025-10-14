مهراورنگ قائدی؛ از تربیت دانشجو تا اشتغال زایی با شرکت دانش بنیان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مرضیه ولی پور: در سلسله گفت و گو های خبرنگار مهر با افراد تأثیر گذار، نخبه و اساتید دانشگاه امروز به سراغ مهر اورنگ قائدی رفتیم.

او متولد ۱۳۵۳ از روستای آب‌پخشان در شهرستان ممسنی استان فارس به عنوان یکی از چهره‌های شاخص علمی کشور در حوزه شیمی تجزیه و نانو تکنولوژی می‌درخشد، استادی که توانست روایت پیشرفت علم گاهی را از دل مناطق کم‌برخوردار و با عشق به میهن رقم زند.

از مدرسه روستایی تا قله‌های علمی

داستان پیشرفت او از مدارس روستای زادگاهش و دبیرستان شهید نورآباد ممسنی آغاز شد و پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۷۲ وارد دانشگاه اصفهان در رشته شیمی کاربردی شد.

استعداد درخشان او در سال ۱۳۷۶ و همزمان با شرکت در دو آزمون مهم خود را نشان داد و کسب رتبه هفت در المپیاد دانشجویی کشوری و رتبه ۱۳ در آزمون کارشناسی ارشد نویدبخش آینده‌ای درخشانی برای او بود.

قائدی تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه شیراز پی گرفت و در سال ۱۳۷۸ با رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد شیمی تجزیه فارغ‌التحصیل شد و سپس همان سال در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان پذیرفته شد.

او همچنین در سال ۱۳۸۲ بعد از فارغ‌التحصیل در مقطع دکتری، بلافاصله به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج می‌شود و همچنین عضو بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد است.

تولید علم برای ایران

فعالیت‌های پژوهشی این استاد دانشگاه کم‌نظیر است ازجمله چاپ بیش از ۷۵۰ مقاله ISI با مجموع ضریب تأثیر ایمپکت فکتور بیش از ۹ هزار، دریافت بیش از ۴۵ هزار ارجاع و داشتن شاخص اچ ۱۱۳ تنها بخشی از دستاوردهای اوست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۹۶ عنوان محقق برتر نانوتکنولوژی کشور و شیمیدان جوان برجسته در شاخه شیمی تجزیه را از آن خود کرد و عضویت در جمع یک درصد محققان پراستناد دنیا از سال ۲۰۰۹ تاکنون از سوی تامسون رویترز (ISI) گواهی بین‌المللی بر کیفیت پژوهش‌های اوست.

تألیف ۳ کتاب مرجع بین‌المللی در زمینه کاربرد نانوتکنولوژی در فرایندهای مختلف و نیز تألیف کتاب مشترک با پروفسور سویلاگ از دانشگاه ترکیه در زمینه حلال‌های شیمی سبز در استخراج را می‌توان از دیگر فعالیت‌های علمی این پژوهشگر برشمرد.

پرورش نسل آینده علم کشور

وی در این سال‌ها به تربیت بیش از ۷۵۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکترا همت گماشته که حاصل این مسیر ثبت اختراعات متعددی بوده است.

وی هم‌اکنون به عنوان عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه یاسوج و درجه استاد تمام در حال فعالیت است.

نبود ارتباط صحیح بیان صنعت و دانشگاه چالش مهم در کشور

او یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور را نبود ارتباط صحیح صنعت و دانشگاه عنوان می‌کند و بر ایجاد بستر مناسب توسط سیاستگذاران برای افزایش ارزش افزوده از دانش و اشتغال‌زایی برای دانشجویان به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تأکید دارد.

قائدی با اشاره به محرومیت استان کهگیلویه و بویراحمد می‌افزاید: آمار بیکاری در این استان بسیار بالا و شمار صنایع مادر و مولد بسیار کم است که برای بهبود شرایط نیاز به تزریق نقدینگی هدفمند و ایجاد تعامل سازنده با صنایع برای توسعه تولیدات دانش‌بنیان است.

این استاد تمام دانشگاه یاسوج بیان می‌کند: مسئولان نگاه یکسانی به استان‌های محروم و توسعه یافته نداشنه باشند زیرا استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک استان محروم برای توسعه نیازمند زیر ساخت‌های بیشتری است.

قدم گذاشتن در مسیر عمل و تأسیس شرکت دانش‌بنیان در شهرک صنعتی یاسوج

وی با احساس خلأ کاربردی نبودن تحقیقات تصمیم گرفت جهت جدیدی در زندگی علمی خود اتخاذ کند و نتیجه این تصمیم تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان در شهرک صنعتی یاسوج با هدف تولید محصولات آرایشی و بهداشتی گیاهی، اسانس و عرقیات بود.

این استاد تمام دانشگاه یاسوح با بیان اینکه راه‌اندازی این شرکت قدم اول بوده تصریح می‌کند: کارخانه‌های دانش‌بنیان که توسط اساتید دانشگاه راه‌اندازی می‌شوند نیاز به حمایت بیشتری دارند.

او به تبعات شکست در این مراحل اشاره می‌کند و می‌گوید: شکست اساتید دانشگاهی تبعات بسیار سخت‌تری برای کشور دارد و می‌تواند امید را در جامعه دانشگاهی بکاهد اما موفقیت آنها الگویی سازنده خواهد بود و به جهت‌دار شدن تحقیقات دانشگاهی کمک می‌کند.

آغاز مجدد با امید به آینده

قائدی به راه اندازی شرکت در سال ۱۳۹۹ اشاره می‌کند و ابراز می‌کند: این شرکت دانش‌بنیان که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ فعال بود به دلیل مشکلات نقدینگی و نبود تیم مالی و بازاریابی قوی به‌طور موقت تعطیل شد.

او با بیان امیدواری از سرگیری فعالیت این شرکت دانش بنیان می‌گوید: در حال حاضر فرآیند استخدام نیرو در جریان است و تا یکی دو ماه آینده کارخانه مجدداً راه‌اندازی خواهد شد.

این پژوهشگر برتر تخصص اصلی خود را در زمینه استخراج و جداسازی مواد مؤثره گیاهان دارویی و کاربرد نانوتکنولوژی در حوزه‌های مختلف همچون شیمی تجزیه، تصفیه آب و فاضلاب، شیمی محیط زیست و ساخت حسگرها می‌داند و امیدوار است با همراهی مسئولان دغدغه‌مند استانی گامی مؤثر در توسعه و اشتغال استان بردارد.